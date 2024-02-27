EA SPORTS F1 24 Duyuruldu: Ne Zaman Çıkacak?

Her yıl en çok beklenen yarış oyunlarından F1 serisinin yeni oyunu EA SPORTS F1 24 duyuruldu.

EA, EA SPORTS F1 24'ün 31 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series X ve S, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de EA App, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla dünya çapında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

EA, F1 23 oyuncularının F1 24'ü ön sipariş ederek seçilen yepyeni 2024 takım araçlarıyla Zamana Karşı Yarış mücadeleleri oynayabileceğini söyledi. Ayrıca F1 2021, F1 22 veya F1 23 sahipleri, F1 24 Champions Edition için ön sipariş verdiklerinde %15 indirim kazanacak. Bonus olarak oyuncular F1 24'e taşınan McLaren ve Alpine 2023 F1 espor logolarına da sahip olacaklar.

EA SPORTS F1 24, 31 Mayıs'ta Piyasaya Sürülecek

Geliştirici Codemasters'ın Kıdemli Kreatif Direktörü Lee Mather, "İlk kez, F1 23 oyuncularımız bu hafta sonu gerçekleşecek ilk Lights Out öncesinde favori takımlarından bazılarıyla 2024 sezonuna hemen bağlanabilecekler. Tam tanıtımımız yakında yapılacak ve oyunculara elden geçirilmiş bir Kariyer Modu, yeni bir EA Sports Dinamik Yol Tutuş Sistemi ve çok daha fazlasını getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitale özel Champions Edition oyunculara iki yeni Formula 1 Simgesi, 18.000 Pitcoin ve tek ve çok oyunculu oyun etkinlikleri için kaynaklar içeren bir F1 World Bumper Paketi veriyor. Aynı zamanda Champions Edition sahipleri 28 Mayıs'tan itibaren oyuna üç güne kadar erken erişim hakkına sahip olacak.

EA son olarak, önümüzdeki aylarda F1 24 hakkında daha fazla detay açıklayacaklarını belirtti.

Peki sizin EA SPORTS F1 24'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.