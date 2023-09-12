EA SPORTS FC 24'ün En İyi 24 Oyuncusu Belli Oldu!

Bu ay sonunda piyasaya sürülecek olan EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu açıklandı. İşte detaylar!

EA SPORTS FC 24'ün En İyi 24 Oyuncusu Belli Oldu!
Barış Bulut
Barış Bulut -

EA SPORTS'un her yıl FIFA adı altında yayınlanan popüler futbol oyunu bu yıldan itibaren EA SPORTS FC markası altında yayınlanacak. Bugün ise bu marka altındaki ilk oyun olacak olan EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 futbolcusu belli oldu.

EA SPORTS FC 24'te Ultimate Team'de oyuncular erkek ve kadın futbolcuları bir arada kullanabilecek. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla EA SPORTS FC 24 dünyasındaki futbol kahramanları, ikonlar ve efsaneler, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacak.

Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.

EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu şu şekilde:

EA SPORTS FC 24'ün En İyi 24 Oyuncusu Belli Oldu!

EA SPORTS FC 24 En İyi 24 Oyuncu

İsim

Soyisim

Yaygın İsim

Toplam Reyting

Lig Adı

Kylian

Mbappé

 

91

Ligue 1 Uber Eats

Alexia

Putellas Segura

Alexia Putellas

91

Liga F

Erling

Haaland

 

91

Premier League

Kevin

De Bruyne

 

91

Premier League

Aitana

Bonmatí Conca

Aitana Bonmatí

90

Liga F

Lionel

Messi

 

90

MLS

Sam

Kerr

 

90

Barclays WSL

Karim

Benzema

 

90

ROSHN Saudi League

Thibaut

Courtois

 

90

LALIGA EA SPORTS

Harry

Kane

 

90

Bundesliga

Caroline Graham

Hansen

 

90

Liga F

Robert

Lewandowski

 

90

LALIGA EA SPORTS

Mohamed

Salah

 

89

Premier League

Kadidiatou

Diani

 

89

D1 Arkema

María Pilar

León Cebrián

Mapi León

89

Liga F

Rúben Santos

Gato Alves Dias

Rúben Dias

89

Premier League

Vinícius José

de Oliveira Júnior

Vini Jr.

89

LALIGA EA SPORTS

Rodrigo

Hernández Cascante

Rodri

89

Premier League

Neymar

da Silva Santos Jr.

Neymar Jr

89

ROSHN Saudi League

Alex

Morgan

 

89

NWSL

Marc-André

ter Stegen

 

89

LALIGA EA SPORTS

Virgil

van Dijk

 

89

Premier League

Alisson

Ramses Becker

Alisson

89

Premier League

Ada

Hegerberg

 

89

D1 Arkema

EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
OYUN

EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.

Peki siz EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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