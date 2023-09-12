EA SPORTS FC 24'ün En İyi 24 Oyuncusu Belli Oldu!

EA SPORTS'un her yıl FIFA adı altında yayınlanan popüler futbol oyunu bu yıldan itibaren EA SPORTS FC markası altında yayınlanacak. Bugün ise bu marka altındaki ilk oyun olacak olan EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 futbolcusu belli oldu.

EA SPORTS FC 24'te Ultimate Team'de oyuncular erkek ve kadın futbolcuları bir arada kullanabilecek. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla EA SPORTS FC 24 dünyasındaki futbol kahramanları, ikonlar ve efsaneler, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacak.

Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.

EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu şu şekilde:

EA SPORTS FC 24 En İyi 24 Oyuncu

İsim Soyisim Yaygın İsim Toplam Reyting Lig Adı Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F Erling Haaland 91 Premier League Kevin De Bruyne 91 Premier League Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F Lionel Messi 90 MLS Sam Kerr 90 Barclays WSL Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS Harry Kane 90 Bundesliga Caroline Graham Hansen 90 Liga F Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League Alex Morgan 89 NWSL Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS Virgil van Dijk 89 Premier League Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League Ada Hegerberg 89 D1 Arkema

Peki siz EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.