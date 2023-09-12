EA SPORTS FC 24'ün En İyi 24 Oyuncusu Belli Oldu!
Bu ay sonunda piyasaya sürülecek olan EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu açıklandı. İşte detaylar!
EA SPORTS'un her yıl FIFA adı altında yayınlanan popüler futbol oyunu bu yıldan itibaren EA SPORTS FC markası altında yayınlanacak. Bugün ise bu marka altındaki ilk oyun olacak olan EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 futbolcusu belli oldu.
EA SPORTS FC 24'te Ultimate Team'de oyuncular erkek ve kadın futbolcuları bir arada kullanabilecek. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla EA SPORTS FC 24 dünyasındaki futbol kahramanları, ikonlar ve efsaneler, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacak.
Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.
EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu şu şekilde:
EA SPORTS FC 24 En İyi 24 Oyuncu
|
İsim
|
Soyisim
|
Yaygın İsim
|
Toplam Reyting
|
Lig Adı
|
Kylian
|
Mbappé
|
|
91
|
Ligue 1 Uber Eats
|
Alexia
|
Putellas Segura
|
Alexia Putellas
|
91
|
Liga F
|
Erling
|
Haaland
|
|
91
|
Premier League
|
Kevin
|
De Bruyne
|
|
91
|
Premier League
|
Aitana
|
Bonmatí Conca
|
Aitana Bonmatí
|
90
|
Liga F
|
Lionel
|
Messi
|
|
90
|
MLS
|
Sam
|
Kerr
|
|
90
|
Barclays WSL
|
Karim
|
Benzema
|
|
90
|
ROSHN Saudi League
|
Thibaut
|
Courtois
|
|
90
|
LALIGA EA SPORTS
|
Harry
|
Kane
|
|
90
|
Bundesliga
|
Caroline Graham
|
Hansen
|
|
90
|
Liga F
|
Robert
|
Lewandowski
|
|
90
|
LALIGA EA SPORTS
|
Mohamed
|
Salah
|
|
89
|
Premier League
|
Kadidiatou
|
Diani
|
|
89
|
D1 Arkema
|
María Pilar
|
León Cebrián
|
Mapi León
|
89
|
Liga F
|
Rúben Santos
|
Gato Alves Dias
|
Rúben Dias
|
89
|
Premier League
|
Vinícius José
|
de Oliveira Júnior
|
Vini Jr.
|
89
|
LALIGA EA SPORTS
|
Rodrigo
|
Hernández Cascante
|
Rodri
|
89
|
Premier League
|
Neymar
|
da Silva Santos Jr.
|
Neymar Jr
|
89
|
ROSHN Saudi League
|
Alex
|
Morgan
|
|
89
|
NWSL
|
Marc-André
|
ter Stegen
|
|
89
|
LALIGA EA SPORTS
|
Virgil
|
van Dijk
|
|
89
|
Premier League
|
Alisson
|
Ramses Becker
|
Alisson
|
89
|
Premier League
|
Ada
|
Hegerberg
|
|
89
|
D1 Arkema
EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.
Peki siz EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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