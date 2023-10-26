EA SPORTS FC 24’ün Enleri Açıklandı: Oyun Dünyasında Rekorlar Kırıldı!
29 Eylül'de çıkışını yapan EA SPORTS FC 24 geçen 24 gün içinde müthiş bir başarıya imza attı. İşte EA SPORTS FC 24'ün enleri ve dikkat çeken başarıları!
Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA SPORTS FC 24, futbolseverlerin ilgisini çekmeye ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.
Oyunun çıkışından bu yana toplamda 1,6 milyar oyun oynandı ve futbol fanatikleri dünya genelinde 200'den fazla ülkede toplam 4,1 milyar gol attı.
EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka, bu başarıyı "EA SPORTS FC 24'ün yeni döneminin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Wlodyka, futbol tutkunlarını eğlendirmek ve temsil etmek için sabırsızlandıklarını belirtti.
İşte Oyunun Enleri!
Oyunda en çok temsil edilen ülkeler Fransa, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Almanya oldu. Aynı şekilde, en çok temsil edilen ligler Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, İtalyan Serie A ve Ligue 1 Uber Eats olarak öne çıktı.
EA SPORTS FC 24'ün kariyer modunda Kylian Mbappé'nin transfer pazarında en çok aranan oyuncu olduğu görüldü. FC Barcelona, EA SPORTS FC 24'te en çok tercih edilen kadın futbol takımı olurken, erkeklerde ise Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United ve Liverpool en çok seçilen takımlar arasında yer aldı.
Oyunda atılan sayısız golün ardından, en popüler gol kutlamaları arasında "diz üstünde kayma" ,"kalabalığa ateş" ve "geri slayt" bulunuyor.
En Popüler 3 Eşleşme - Erkekler
- FC Barcelona - Real Madrid
- Manchester City - Real Madrid
- Bayern Münih - Real Madrid
En Popüler 3 Eşleşme - Kadınlar
- Chelsea - FC Barcelona
- FC Barcelona - Real Madrid
- FC Barcelona - Olympique Lyonnais
En Skorer 5 Erkek Futbolcu
- Darwin Núñez
- Ansu Fati
- Erling Haaland
- Timo Werner
- Randal Kolo Muani
En Skorer 5 Kadın Futbolcu
- Sam Kerr
- Kadidiatou Diani
- Alex Morgan
- Trinity Rodman
- Alexia Putellas
EA SPORTS FC 24 oyuncuları hala FC Kurucusu olma fırsatına sahipler. 1 Kasım 2023'e kadar oyunu oynayarak, özel avantajları ve görevleri kilidini açabilirler.
EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.
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