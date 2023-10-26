EA SPORTS FC 24’ün Enleri Açıklandı: Oyun Dünyasında Rekorlar Kırıldı!

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA SPORTS FC 24, futbolseverlerin ilgisini çekmeye ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Oyunun çıkışından bu yana toplamda 1,6 milyar oyun oynandı ve futbol fanatikleri dünya genelinde 200'den fazla ülkede toplam 4,1 milyar gol attı.

EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka, bu başarıyı "EA SPORTS FC 24'ün yeni döneminin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Wlodyka, futbol tutkunlarını eğlendirmek ve temsil etmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

İşte Oyunun Enleri!

Oyunda en çok temsil edilen ülkeler Fransa, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Almanya oldu. Aynı şekilde, en çok temsil edilen ligler Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, İtalyan Serie A ve Ligue 1 Uber Eats olarak öne çıktı.

EA SPORTS FC 24'ün kariyer modunda Kylian Mbappé'nin transfer pazarında en çok aranan oyuncu olduğu görüldü. FC Barcelona, EA SPORTS FC 24'te en çok tercih edilen kadın futbol takımı olurken, erkeklerde ise Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United ve Liverpool en çok seçilen takımlar arasında yer aldı.

Oyunda atılan sayısız golün ardından, en popüler gol kutlamaları arasında "diz üstünde kayma" ,"kalabalığa ateş" ve "geri slayt" bulunuyor.

En Popüler 3 Eşleşme - Erkekler

FC Barcelona - Real Madrid Manchester City - Real Madrid Bayern Münih - Real Madrid

En Popüler 3 Eşleşme - Kadınlar

Chelsea - FC Barcelona FC Barcelona - Real Madrid FC Barcelona - Olympique Lyonnais

En Skorer 5 Erkek Futbolcu

Darwin Núñez Ansu Fati Erling Haaland Timo Werner Randal Kolo Muani

En Skorer 5 Kadın Futbolcu

Sam Kerr Kadidiatou Diani Alex Morgan Trinity Rodman Alexia Putellas

EA SPORTS FC 24 oyuncuları hala FC Kurucusu olma fırsatına sahipler. 1 Kasım 2023'e kadar oyunu oynayarak, özel avantajları ve görevleri kilidini açabilirler.

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