EA Sports, FC 24'ün İkon Listesini Açıkladı: Efsaneler Geri Dönüyor!

29 Eylül'de çıkması beklenen FC 24'ün efsanevi isimlerden oluşan ikon oyuncu listesi açıklandı. Yeni ikonlar arasında Mia Hamm, Bobby Charlton ve Birgit Prinz gibi önemli isimler yer alıyor.

Ultimate Team’e gelmek üzere olan yeni ikon sınıfında, aralarında kadın futbolunun önünü açan isimlerin de olduğu görülüyor.

Kadın Oyuncular Dikkat Çekti!

Her yıl büyük tartışmalarla karşılanan ikonlar, bu yıl da gündemden düşmeyecek. FC 24'ün toplamda 8 oyuncunun bulunduğu ikon listesinde özellikle ödüllü kadın oyuncuların yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Kariyerleri boyunca elde ettikleri başarılarla oyunculara ilham olan isimler, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch versiyonlarında görüntülenebilecek.

22 Eylül'de Ultimate Edition sürümü, 29 Eylül’de standart sürümü gelecek olan FC 24'ün ikon listesindeki Brezilyalı efsane futbolcu Zico şöyle bir yorumda bulundu:

“FC 24 İKONU olmak benim için oldukça memnuniyet verici. Kariyerimin ve oyuncu olarak kim olduğumun bir kısmını göstererek yeni nesillere yakınlaşma fırsatına sahip olduğum için mutluyum.”

İşte FC 24'ün ikon listesi:

Mia Hamm (ABD)

Zico (Brezilya)

Bobby Charlton (İngiltere)

Camille Abily (FRA)

Birgit Prinz (GER)

Homare Sawa (JP)

Kelly Smith (İngiltere)

Franck Ribery (FRA)

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