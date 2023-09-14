EA SPORTS FC 24'te Türkiye Süper Ligi'nin En İyi 10 Oyuncusu Belli Oldu!

EA SPORTS FC 24'ün çıkışına oldukça az bir süre kaldı ve merakla beklenen Türkiye Süper Ligi reytingleri açıklandı.

Türkiye Süper Ligi reytinglerinin paylaşılmasıyla birlikte ligin en iyi 10 oyuncusu da belli oldu.

Yayınlanan reytinglere göre Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu 83 reyting ile Edin Dzeko olurken, ikinci sırayı yine Fenerbahçe'den 82 reyting ile Dominik Livakovic alıyor. Üçüncü sırada ise yine Fenerbahçe'den Dusan Tadic 82 reytinge sahip.

EA SPORTS FC 24, Türkiye Süper Ligi En İyi 10 Oyuncu

Sıra İsim Soyisim Reyting Lig Takım Forma İsmi 1 Edin Dzeko 83 Süper Lig Fenerbahçe Dzeko 2 Dominik Livakovic 82 Süper Lig Fenerbahçe Livakovic 3 Dusan Tadic 82 Süper Lig Fenerbahçe Tadic 4 Lucas Torreira 82 Süper Lig Galatasaray Torreria 5 Frederico Rodrigues de Paula Santos 81 Süper Lig Fenerbahçe Fred 6 Dries Mertens 81 Süper Lig Galatasaray Mertens 7 Wilfried Zaha 81 Süper Lig Galatasaray Zaha 8 Mauro Icardi 80 Süper Lig Galatasaray Icardi 9 Fernando Muslera 80 Süper Lig Galatasaray Muslera 10 Hakim Ziyech 80 Süper Lig Galatasaray Ziyech

EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition sahipleri tarafından erken erişimle 7 gün önceden 22 Eylül 2023'te oynanabilecek. Standart Edition sahipleri ise 29 Eylül 2023'te oyuna erişebilecek.

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