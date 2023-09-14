EA SPORTS FC 24'te Türkiye Süper Ligi'nin En İyi 10 Oyuncusu Belli Oldu!
EA SPORTS FC 24'te Türkiye Süper Ligi'nin en iyi 10 oyuncusu belli oldu. İşte ligimizin en iyi 10 oyuncusu!
EA SPORTS FC 24'ün çıkışına oldukça az bir süre kaldı ve merakla beklenen Türkiye Süper Ligi reytingleri açıklandı.
Türkiye Süper Ligi reytinglerinin paylaşılmasıyla birlikte ligin en iyi 10 oyuncusu da belli oldu.
Yayınlanan reytinglere göre Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu 83 reyting ile Edin Dzeko olurken, ikinci sırayı yine Fenerbahçe'den 82 reyting ile Dominik Livakovic alıyor. Üçüncü sırada ise yine Fenerbahçe'den Dusan Tadic 82 reytinge sahip.
EA SPORTS FC 24, Türkiye Süper Ligi En İyi 10 Oyuncu
|
Sıra
|
İsim
|
Soyisim
|
Reyting
|
Lig
|
Takım
|
Forma İsmi
|
1
|
Edin
|
Dzeko
|
83
|
Süper Lig
|
Fenerbahçe
|
Dzeko
|
2
|
Dominik
|
Livakovic
|
82
|
Süper Lig
|
Fenerbahçe
|
Livakovic
|
3
|
Dusan
|
Tadic
|
82
|
Süper Lig
|
Fenerbahçe
|
Tadic
|
4
|
Lucas
|
Torreira
|
82
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Torreria
|
5
|
Frederico Rodrigues
|
de Paula Santos
|
81
|
Süper Lig
|
Fenerbahçe
|
Fred
|
6
|
Dries
|
Mertens
|
81
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Mertens
|
7
|
Wilfried
|
Zaha
|
81
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Zaha
|
8
|
Mauro
|
Icardi
|
80
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Icardi
|
9
|
Fernando
|
Muslera
|
80
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Muslera
|
10
|
Hakim
|
Ziyech
|
80
|
Süper Lig
|
Galatasaray
|
Ziyech
EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition sahipleri tarafından erken erişimle 7 gün önceden 22 Eylül 2023'te oynanabilecek. Standart Edition sahipleri ise 29 Eylül 2023'te oyuna erişebilecek.
EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.
Peki siz Türkiye Süper Ligi reytingleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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