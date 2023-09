EA Sports FC 24'ün Resmî Şarkıları Açıklandı: Nasıl Dinlenir?

EA Sports FC 24'ün resmî şarkıları belli oldu. Böylelikle yayıncılığını Electronic Arts'ın (EA) üstlendiği futbol oyununda toplamda kaç adet şarkının yer alacağı belli oldu. Peki, resmî olarak paylaşılan çalma listesini dinlemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

EA Sports FC 24'ün Resmî Şarkıları Nasıl Dinlenir?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen ve en iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan EA Sports FC 24 için bir çalma listesi paylaşıldı. Çalma listesi, Spotify dahil bazı dijital müzik platformları üzerinden dinlenebiliyor.

EA Sports FC 24 Official Soundtrack olarak isimlendirilen çalma listesinde toplamda 85 adet şarkı bulunuyor. The Rolling Stones'tan Major Lazer'a kadar dünyanın dört bir yanından 100'den fazla sanatçı bulunuyor.

EA Sports FC 24'ün resmî müzikleri arasında Mamgobhozi, Angry, So Clear, Follow the Cyborg, Nothing Matters, Flatline, Avviso dahil olmak üzere pek çok şarkı mevcut.

EA Sports FC 24 Çıkış Tarihi

EA SPORTS FC 24 isimli futbol oyunu 29 Eylül 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

Electronic Arts'ın yeni oyunu için paylaşılan şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyunun resmî müzikleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.