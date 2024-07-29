EA SPORTS FC 25'in Rush Modunun Tanıtım Videosu Yayınlandı! (Video)

EA, bugün EA SPORTS FC 25 için merak edilen 5v5 Rush modunun tanıtım fragmanını yayınladı.

İlk kez FIFA 20'de tanıtılan Volta modunun yerini alacak yeni 5v5 Rush modu bir süredir futbol severlerin detaylarını merak ettiği oyun moduydu. EA'in ayrı bir tanıtım hazırladığı Rush modunun tüm detaylarına yayınlanan yeni tanıtım fragmanında yer verildi.

EA SPORTS FC 25 Rush Modu Tanıtım Videosu

Rush modu, Oyun Tasarımcısı Danillo Abreu tarafından, geleneksel 11v11 maçlarının aynı kontrollerinden ve futbol mekaniğinden yararlanan "küçük bir 5v5 sosyal futbol deneyimi" olarak nitelendirildi. Rush modu daha küçük bir oyun alanında gerçekleşiyor ve aksiyonun daha az kesinti ile akmasını sağlamak için kendi kuralları ve maç formatlarını içeriyor.

Her takımdaki dört oyuncu sahadaki oyuncuları kontrol ederken, yapay zekâ ise her takımın kalecisini kontrol ediyor. Ciddi fauller 'mavi kart' ile cezalandırılıyor ve mavi kart oyuncuları bir dakikalığına oyun dışına gönderiyor.

Yeni Rush modu, Ultimate Team, Oyuncu ve Menajer Kariyeri'nin yanı sıra Santra modunda da oynanabilir olacak. EA SPORTS FC 25, 27 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için piyasaya sürülecek.

Peki siz yeni Rush modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.