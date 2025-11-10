EA Sports FC 27 Devrim Yaratabilir: Sanal Açık Dünyalar Geliyor
EA Sports FC 27 ile açık dünya futbol deneyimi geliyor. Oyuncular şehirlerde dolaşıp mini oyunlara katılabilecek. İşte sızdırılan ilk detaylar.
⚡ Önemli Bilgiler
- EA Sports FC 27, seride ilk kez açık dünya futbol deneyimini oyunculara sunacak.
- Test sürümünde yer alan haritalar İngiltere, Fransa ve Arjantin’den ilham alıyor.
- Sızdırılan oynanış görüntüleri, sistemin 2026’da çıkacak oyunla entegre edileceğini gösteriyor.
Son yıllarda oyun dünyasında “açık dünya” kavramı yalnızca bir tür değil, adeta bir strateji haline geldi. A'dan Z'ye neredeyse her farklı tür oyunda öyle ya da böyle açık dünya elementleri görmek mümkün. Tam bu iş daha da kontrolden çıkamaz derken EA Sports FC 27'den gelen ilk görüntüler, oyunun açık dünya yapısını gözler önüne serdi.
EA Sports FC 27, Futbol Oyunlarında Açık Dünya Dönemini Başlatabilir
EA Sports FC için sanal açık dünya oyun alanları, ilk olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında gerçekleştirilen finansal konferans sırasında ortaya çıkmıştı. EA Sports başkanı Cam Weber, gelecekteki spor oyunları açısından genç yaştaki oyuncuların taleplerini değerlendireceklerini ve bu bağlamda da kullanıcı yaratımı, ifade ve sosyal bağlantı gibi konuların üzerinde duracaklarını söylemişti. Son gerçekleştirilen oynanış testi ile ilk görseller ve oynanış kesitleri sızdırıldı.
"Sunum boyunca bir dizi görselin ve slaytın 'EA Sports FC 27' ifadesi sergilemesi, mevcut oynanış testinin EA FC 27 ile başlayacak olan daha büyük bir deneyimin sadece bir ön-bakışı olduğunun güçlü bir işareti oldu."
Şu an için bahsi geçen özelliğin ne zaman hayata geçirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da özel bir oynanış testi ile FC topluluğu, yeni açık dünya EA FC ortamını deneme fırsatı buldu. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise çıkış aralığını vaktinden önce ortaya çıkartmış gibi görünüyor. Football Gaming Zone tarafından aktarılana göre, 2026 yılında EA Sports FC 27 ile hayata geçirilebilecek:
🚨Some more leaked photos of the EA FC Open World 🌍🆕🏟️@FC25_News #FC26 pic.twitter.com/nksAsfp1wy— FC CONCEPTS (@EAFCconcepts) November 6, 2025
@benji_futx THE FIRST LOOK AT FC OPEN WORLD ‼️🚨 #fc26 #eafc26 #fifa #openworld #gaming ♬ original sound - ArchiveAmhara
EA Sports FC 27 ile Geleceği Düşünülen Sanal Açık Dünya Sızıntıları, İlginç Detaylar Sunuyor
Görünüşe göre planlanan bu deneyim ile oyuncuların çok çeşitli mini oyunlara katılması, kenardan maçları izlemeleri, etrafta dolaşmaları ve diğer kullanıcılar ile iletişim kurmaları mümkün olacak. Ayrıca haritanın da epey büyük olduğu görülebiliyor. Söz konusu haritaların büyük ülkelerden esinlenileceği de söylenmişti. Bunların arasında da şimdilik Arjantin, Fransa ve İngiltere bulunuyor.
🚨 EA FC Open World will have multiple maps 🌎🏟️— FC CONCEPTS (@EAFCconcepts) November 7, 2025
There could be more introduced in the future but initially there will be 3:
🏴England
🇫🇷France
🇦🇷Argentina
As per: @FGZNews #FC26 #fc26leaks pic.twitter.com/rTYbyn490i
Elbette şu an için tüm bu bilgileri, resmiyet kazanana kadar söylenti olarak aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var. Halihazırda geliştirilme sürecinde olduğu için, katılımcıların geri bildirimlerine bağlı olarak, nihai şeklini alana kadar pek çok değişikliğin yaşanması büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz. Ayrıca Electronic Arts, sızıntılara karşı hızlı bir aksiyon alıp da kısa sürede kaldırtacağı için göz atmak adına acele etmenizde fayda var.
Electronic Arts, bir sonraki EA Sports FC oyunu ile oyuncuların karşısına bambaşka bir deneyim ile çıkma hedefinde. Bakalım ne denli başarılı olacak mı? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gördükleriniz sizin için ilgi çekici oldu mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.