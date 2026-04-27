Samsung'dan Kameralı Akıllı Gözlük Geliyor! Dil Bariyeri Tarih Olacak

Samsung'un geçen ayın başlarında tasarımı ve özellikleri hakkında önemli ipuçları paylaşılan yeni akıllı gözlüğünün şimdi de görüntüleri sızdırıldı. Bununla beraber cihaza dair bilinmeyen pek çok ayrıntı da açıklığa kavuşturuldu. Örneğin bu akıllı gözlüğün sadece tek bir modelden oluşmayacağı, temelde iki model göreceğimiz öğrenildi.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Hangi Modellerden Oluşacak?

Samsung'un akıllı gözlüğü, iki modelden oluşacak. Bunlardan ilki Jinju, diğeri ise Haean kod adına sahip. Şirket, ikisini de aynı anda piyasaya sürmek yerine her model için farklı bir dönem tercih edecek. Örneğin Jinju modeli bu yıl duyurulacak fakat Haean için 2027 yılını beklemek gerekecek. Bu arada ilk model ekran içermeyecek ancak diğeri micro LED ekrana sahip olacak.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon AR1

Qualcomm Snapdragon AR1 Kamera: 12 MP (Sony IMX681)

12 MP (Sony IMX681) Batarya Kapasitesi: 155 mAh

155 mAh Ağırlık: Yaklaşık 50 gram

Haean kod adlı modelin henüz özellikler belli olmasa da Jinju kod adlı modelin 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bu kamera, yapay zeka desteği sayesinde görünenden çok daha işlevsel olacak. Örneğin yabancı bir ülkede restoranda otururken farklı dildeki menüde neler olduğunu hızlıca öğrenebileceksiniz.

Cihaz, Snapdragon AR1 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci özellikle ısınma sorununu çözüme kavuşturarak akıllı gözlüğün uzun bir süre boyunca kullanılmasını mümkün hâle getiriyor. Küçük olduğu için gözlük saplarının da gereksiz kalın hâle gelmesine sebep olmuyor. Bu da cihazın hafif yapısını korumasına yardımcı oluyor.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, giyilebilir cihaz pazarında Türkiye'ye öncelik veren markalar arasında yer alıyor. Bu markanın yalnızca akıllı telefonlarını değil, kulaklık, akıllı saat ve daha birçok ürününü şu an doğrudan alabiliyoruz. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı gözlüğün de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un yeni akıllı gözlüğünün ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı henüz açıklanmadı fakat Jinju modelinin fiyatının 379 ile 499 dolar (17 bin 62 TL ile 22 bin 465 TL) arasında değişeceği iddia edildi. Ne yazık ki 2027 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen Haean kod adlı model daha pahalı olacak. Öyle ki fiyatının 600 ile 900 dolar (27 bin 12 TL ile 40 bin 518 TL) arasında olacağı öne sürüldü.

Türkiye'de satışa sunulması durumunda ekransız modelin (Jinju) fiyatı en iyimser senaryoda 20 bin TL olabilir. Aynı senaryoda ekranlı model (Haean) ise kullanıcıların karşısına 30 bin TL civarında fiyatla çıkabilir. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla fiyatın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un yeni akıllı gözlüğünün özellikle günlük hayatta büyük kolaylık sağlayacağını söyleyebilirim. Özellikle kamera içermesi ve yapay zeka desteğinin bulunması sayesinde ortada dil bariyeri bırakmayabilir. Tabii, bu sadece Jinju ile ilgili beklentim. 2027'de çıkacak Haean kod adlı ekranlı gözlüğün bunun çok daha ilerisinde olacağını düşünüyorum. Özellikle iş hayatında inanılmaz katkı sağlayabilir.