ChatGPT'nin Geliştiricisi İçin Yeni Dönem Başladı! Artık Daha Özgür

Microsoft ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI arasında çok uzun süredir büyük bir ortaklık bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bunun yasal zeminde bir dayanağı da vardı. Teknoloji devi Microsoft, anlaşma kapsamında OpenAI'ın başka şirketlerle çalışmasının önünü bir nevi kapatıyordu ancak bu dönem artık sona erdi.

Microsoft ve OpenAI'ın Anlaşmasının Bitmesi Ne Anlama Geliyor?

Microsoft ve OpenAI'ın arasında sadece bir anlaşma maddesi bulunmuyor. OpenAI, sona eren bu anlaşmadan sonra sadece diğer bulut sağlayıcıları (Google, Amazon ve benzerlerini örnek verebiliriz) ile çalışma imkânına sahip hâle geldi. Yani Microsoft artık tek başına hizmet vermeyecek. Tabii, bu onun önem sırasını kaybetmesine neden olmadı. OpenAI'ın hâlâ birincil bulut ortağı olmayı sürdürüyor.

Bu arada Microsoft artık OpenAI'a gelir payı ödemeyecek ancak teknoloji devi, OpenAI'ın gelirinden 2030 yılına kadar üst sınıra tabi olarak pay almaya devam edecek. Microsoft, konu ile ilgili son yayınladığı duyuruda bunun ortaklığı basitleştirse de OpenAI ile yapacakları çalışmaların hâlâ iddialı kalmaya devam edeceğine işaret etti. Yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmeye devam etmek için iş birliklerinin süreceğini de ifade etti.

Microsoft, OpenAI'ın Modellerini Ne Zamana Kadar Kullanabilecek?

Microsoft, OpenAI tarafından geliştirilen ve ChatGPT'ye de güç veren yapay zeka modellerini kullanmaya devam edebilecek. Bunun için 2032 yılına kadar süresi bulunuyor ancak şirketin sahip olduğu lisans artık özel değil. OpenAI isterse aynı teknolojileri başka şirketlere de lisanslayabilecek. Bu konuda Microsoft'un herhangi bir ayrıcalığı olmayacak.

OpenAI ve Microsoft'un Ortaklığında Sorun Ne Zaman Başladı?

OpenAI ile Microsoft'un ortaklığı aslında en başından beri sorunluydu. Bunun sebebi ise her iki şirketin de farklı hedeflere sahip olmasıydı. Yani bu anlaşmalar aslında Microsoft'un OpenAI'ı çok yenilikçi ve geleceği şekillendirecek bir şirket olarak görmesinden değil, kendisini şu an bulunduğu konumdan çok daha ileriye taşıyacağına inanmasından kaynaklanıyordu.

İki taraftan birinin beklentileri karşılanmamaya başladığı noktada büyük bir krizin ortaya çıkmaması mümkün değildi. OpenAI'ın bir dönem bulut ihtiyaçları konusunda en büyük ortağı Microsoft'un yetersiz kalmasından şikâyet etmesi de bunun önemli örneklerinden biri oldu. Daha sonra iki şirket arasında ilk zamanlardaki bağ kalmamaya başladı. Microsoft, kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye başladı. Hatta bunların bir kısmı şu an Copilot'ın "Lab" sekmesi üzerinden test edilebiliyor.

Editörün Yorumu

Microsoft ve OpenAI arasındaki anlaşmanın ChatGPT'nin geliştiricisinin lehine olacak şekilde yeniden ele alınacağı zaten bundan aylar önce ortaya çıkmıştı. Benim gibi yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı olmayan bu yeni gelişme, bana göre iki şirketin artık farklı yollar izlediğinin en büyük göstergesi oldu. Microsoft, 2032 yılına kadar kendi modellerini geliştirerek OpenAI'a olan bağlılığını tamamen sona erdirecektir. OpenAI da o zamana kadar tek başına faaliyet yürütebilecek noktaya ulaşacaktır.