Aşırı Uygun Fiyatlı Kablosuz Kulaklık Satışa Çıktı! 50 Saat Pil Ömrü Var

Vivo kablosuz kulaklık ailesine yeni bir üye daha ekledi. TWS 5i adıyla tanıtılan bu cihaz, Vivo'nun rekabetçi fiyatlandırmasıyla giriş segmentindeki kulaklık modellerinin zirvesine ulaşmayı hedefliyor. Kulaklığın, uygun fiyatına kıyasla sunduğu özellikleri ise bunu kanıtlar nitelikte. Peki, TWS 5i'nin özelliklerin neler? Gelin, yakından bakalım.

Vivo TWS 5i Özellikleri Neler?

Pil Ömrü : 50 Saat

: 50 Saat Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) : Var

: Var Bağlantı : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Çift Cihaz Bağlantısı: Var

Vivo TWS 5i'in Kullanım Süresi Ne Kadar?

TWS 5i'nin rakiplerine fark attığı ve en çok öne çıkan özelliği kesinlikle sunduğu devasa batarya performansı. Sadece kulaklıklar, kullanıcılara tek şarjla 11.5 saat boyunca kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Bu kullanım süresi şarj kutusu ile birleştiğinde ise, cihazın toplam kullanım süresi 50 saate kadar çıkıyor. Pratikte ise bu, standart bir kullanıcının cihazı haftalarca şarj etmeden kullanabilmesi demek.

Vivo TWS 5i'nin Ses Özellikleri Neler?

Cihaz, uygun fiyatlı olsa da Vivo ses kalitesinden ödün vermemiş. Kulaklığın akustik altyapısı, şirketin kendi geliştirdiği DeepX 3.0 teknolojisi ile desteklenmiş. Bu da kullanıcılar için gayet pürüzsüz bir ses kalitesi anlamına geliyor.

Ayrıca kullanıcılar, bu teknolojinin sunduğu çeşitli ekolayzır ve ses profilleri arasından kendi zevklerine göre en uygun olanı seçebiliyorlar. Dinlendiğiniz müzik türüne göre bass ayarlarını veya vokal sesleri değiştirerek kişisel bir kullanım elde edebilirsiniz.

TWS 5i'nin diğer teknik detaylarına baktığımızda, uzamsal ses desteği bulunduğunu da görüyoruz. Geleneksel üst segment cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz bu çevresel ses teknolojilerinin giriş seviyesi bir modele eklenmesi kullanıcılar için güzel bir detay olmuş.

Vivo TWS 5i'nin Bağlantı Özellikleri Neler?

Vivo TWS 5i, bağlantı altyapısı tarafında ise, günümüzün en güncel standartlarından biri olan Bluetooth 5.4 teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde toplu taşıma veya alışveriş merkezi gibi sinyal karmaşasının yoğun olduğu alanlarda yaşanan kopmalar engelleniyor.

Bluetooth 5.4, kesintisiz ses aktarımının yanı sıra, enerji vermiliğini de ciddi oranda artırarak cihazın daha az pil ömrüne katkı sağlıyor. Bununla birlikte kulaklıkta çift cihaz eşleştirme özelliği de kullanıcılara standart olarak sunuluyor.

Bu çift eşleştirme özelliği sayesinde, dizüstü bilgisayarınızda bir şeyler izlerken telefonunuza arama geldiğinde, cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bu özellik çok gerekli olmasa da özellikle yoğun günlük çalışma temposunda bu tarz pratik bağlantı yetenekleri kolayllık sağlıyor.

Vivo TWS 5i'nin Mikrofon Özellikleri Neler?

Kulaklığın mikrofon tarafında ise yapay zeka özelliklerinden yararlanılmış. Kulaklıkda, gürültülü dış ortamlarda sesinizin karşı tarafa son derece net iletilmesi için yapay zeka tarafından yönetilen bir gürültü engelleyici (ENC) bulunuyor.

Vivo TWS 5i'nin Oyun Özellikleri Neler?

Vivo, mobil oyuncular için kulaklığa 42 miilisaniyelik ultra düşük gecikme modu entegre etmiş. Böylece ekrandaki hızlı görüntüler ile duyduğunuz sesler arasında senkronizasyon kayıpları yaşanmıyor.

Vivo TWS 5i'nin Renk Seçenekleri Neler?

Vivo TWS 5i'nin, mürekkep siyahı, beyaz ve gök mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Vivo TWS 5i Türkiye'de Satılacak mı?

Vivo TWS 5i, şu an yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın küresel pazara ve Türkiye'ye olarak ne zaman giriş yapacağıyla ilgli, şirket tarafından henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak, Vivo'nun ülkemizde birçok ürünün satışda olmasından dolayı, bu cihazında yakın bir zamanda Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyoruz.

Vivo TWS 5i'nin Fiyatı Ne Kadar?

Vivo TWS 5i, Çin'de 119 yuan (güncel kurla 17 dolar) gibi oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 785 TL'ye denk geliyor. Ürün eğer ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle birlikte, 2-3 bin TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceğini tahmin ediyoruz. Ürünün Türkiye fiyatı henüz açıklanmadığından dolayı söylediğimiz fiyatların tahmini olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Kablosuz kulaklık kullanan biri olarak, Vivo TWS 5i'nin özelliklerini giriş seviyesi bir kulaklığa göre oldukça tatmin edici buldum. Özellikle fiyatı ise kulaklığın en iyi yönlerinden biri. TWS 5i, ülkemizde de bu rekabetçi fiyatını koruyabilirse, segmentindeki kulaklıklarına ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum. Eğer siz de öyle premium bir kulaklık aramıyorum, ses kalitesi iyi olsun şarjı uzun gitsin diyorsanız, bu chazı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.