Yeni Xbox Cüzdan Yakan Bir Fiyatla Gelebilir! Nedeni Şaşırtmadı

Xbox cephesinde son birkaç gündür önemli söylentiler dolaşıyor. Hatta bunlardan bazıları gerçekleşti. Hatırlayacak olursanız geride bıraktığımız hafta mevcut Game Pass abonelikleri çok ciddi bir indirim gördü. Bunun haricinde -henüz onaylanmasa da- ucuz Game Pass aboneliğinin yolda olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme, Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmetini herkese hitap edecek hâle getirmek istediğinin açık bir göstergesi olarak görüldü. Ne var ki şirketin kullanıcıya öncelik verdiği alanlar şu an sadece Game Pass ile sınırlı gibi görünüyor. Şirketin yeni nesil Xbox ile ilgili beklentileri ise ortaya bir hayli iç karartıcı tablo çıkarıyor. Örneğin Xbox'ın patronu Asha Sharma, yaptığı son açıklamada yeni konsolun iki sorundan etkilenebileceğine ve bunun da oyuncular açısından ciddi dezavantaj yaratabileceğine işaret etti.

Yeni Nesil Xbox'ta Hangi Sorunlar Yaşanabilir?

Xbox CEO'su Asha Sharma, şu anda tüm dünyada etkisi hissedilen bellek tedarik sorunundan yeni nesil konsolların da etkilendiğini açıkladı. Her şeyin birbirine zincirle bağlı gibi olduğunu ima eden Sharma, bellek krizi yüzünden konsolun satış fiyatının yüksek olabileceğini ve malzeme eksikliği nedeniyle üretimin zorlaşıp konsolun kolay erişilebilir olmaktan çıkabileceği gibi çeşitli senaryolar üzerinde duruyor.

Yeni Nesil Xbox Ne Zaman Çıkacak?

Project Helix kod adına sahip olan yeni nesil Xbox'ın arkasındaki ekip şu an önceliğini PC oyunları da dahil olmak üzere birbirinden etkileyici oyunların oynanabildiği bir konsol üretmek. Bu doğrultuda şirket, geliştirici kitlerini 2027 yılında geliştiricilere göndermeye başlayacak. Bu süre zarfında geliştiriciler de yeni sistemi inceleme ve uyum sağlama imkânı elde edecek.

Oyun konsolunun oyuncularla buluşmaya başlayacağı en erken tarihin 2028 olduğu düşünülüyor ama CEO Sharma tarafından yapılan açıklamada bellek krizi gibi sorunlardan ötürü şu anda net bir tarih verilemediğine de dikkat çekildi. Yani eğer şirketin planlarında bir şeyler beklendiği gibi gitmezse Project Helix'i alıp denemek için daha uzun bir süre beklemek zorunda kalabiliriz.

Bellek Krizinden PlayStation 6 da Etkilenecek mi?

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için de farklı bir durum söz konusu değil. Xbox gibi Sony de küresel çapta etkisi hissedilmeye devam edilen bellek krizinden dolayı PlayStation 6 ile ilgili planlarını gözden geçiriyor. Şu anda PS6'nın 2028 ya da 2029 yıllarına ertelenebileceği bile söyleniyor. Henüz netleşmiş bir durum yok ama PS6 kullanıcılarının da olası bir gecikmeye karşı hazırlıklı olmasında fayda var.

Editörün Yorumu

Yeni nesil Xbox'ın kontrolsüz şekilde piyasaya sürülmesi yerine her şeyin yoluna girdiği bir dönemde kullanıcılarla buluşmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde günün sonunda olan yine sıradan kullanıcıya olacaktır. Artan maliyet doğrudan Xbox kullanıcılarının cebine yansıyacaktır. Xbox, bu olumsuzluklarla karşılaşılmaması için adımlarını dikkatli atıyor gibi görünüyor.