BİM, Uygun Fiyata Telefon Satacak! 120 Hz Ekran, 6.500 mAh Batarya

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden BİM, yine uygun fiyatlı bir akıllı telefonla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak modellerden biri de Oppo A6x 4G olacak. Peki BİM’de satılacak Oppo A6x 4G’nin özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar!

BİM'de Satılacak Oppo A6x 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

1 Mayıs’tan itibaren tüketicilerle buluşacak Oppo A6x 4G’nin fiyatı 9 bin 990 TL olarak açıklandı. Bu da cihazın bütçe dostu bir model olduğunu net şekilde gösteriyor. Üstelik telefon, özellikle yüksek ekran yenileme hızı ve büyük batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. O halde Oppo A6x 4G’nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Oppo A6x 4G Teknik Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 256 PPI

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm)

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (UFS 2.2)

Batarya: 6.500 mAh

Ana Kamera: 13 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Parmak İzi Okuyucu: Var (Yan tarafta)

Yüz Tanıma: Var

Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Dayanıklılık: IP64 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

Boyut: 166,6 x 78,5 x 8,6 mm

Ağırlık: 210 gram

Oppo A6x 4G, 6,75 inç büyüklüğünde IPS LCD türünde bir ekrana sahip. 720 x 1570 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızı ve 1.125 nit parlaklık değeriyle destekleniyor. Ayrıca inç başına 256 piksel yoğunluk sunduğunu da belirtelim.

Ekran tarafında özellikle yenileme hızı ve parlaklık öne çıkıyor. 120 Hz sayesinde akıcı bir deneyim sunulurken, yüksek parlaklık değeri de dış mekanda avantaj sağlıyor. Ancak düşük çözünürlük maalesef ki eksi yazıyor. Tabii cihazın uygun fiyatlı olduğu düşünüldüğünde bu eksi göz ardı edilebilir.

Akıllı telefonun kalbinde 6 nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 685 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bu donanımın performansına baktığımızda en iyi grafikli mobil oyunlardan Genshin Impact’te ortalama 20-30 FPS civarında bir deneyim sunduğunu görüyoruz. Minecraft gibi daha hafif yapımlarda ise 50-60 FPS seviyelerinde oynanabiliyor.

Öte yandan 6.500 mAh bataryası sayesinde yoğun olmayan kullanımda yaklaşık bir günlük pil ömrü sunan Oppo A6x 4G, ön tarafta 5 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası; arka tarafta ise 13 MP ana kameraya veriyor. Ön kamera görüntülü görüşme ve günlük çekimler için yeterli bir performans sunuyor. Ana kamera ise detay, dinamik aralık ve düşük ışık performansı açısından maalesef yüksek deneyim sunamıyor.

Bununla birlikte yüz tanıma ve parmak izi okuyucu gibi güvenlik özelliklerine de yer veren model, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çalışıyor. Ancak bu yazılımın çok da güncel sayılmadığını belirtelim.

Oppo A6x 4G Kimler İçin Uygun Bir Telefon?

Oppo A6x 4G, amiral gemisi seviyesinde bir performans beklemeyen ve günlük ihtiyaçlarını sorunsuz şekilde karşılamak isteyen kullanıcılar için gayet uygun bir telefon. Sosyal medya kullanımı, internette gezinme, video izleme ve arama yapma gibi temel işlemler için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik yüksek batarya kapasitesi sayesinde bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Ancak mobil oyunlarda yüksek performans, güçlü kamera deneyimi veya amiral gemisi seviyesinde bir kullanım bekleyenler için çok da uygun bir model değil. Daha çok fiyat/performans odaklı ve temel ihtiyaçlara hitap eden bir cihaz olduğunu söylesek yanlış olmaz.

Editörün Yorumu

Birkaç gün sonra BİM tarafından satışa sunulacak Oppo A6x 4G, en iyi fiyat/performans telefonlardan biri gibi görünüyor. Özellikle 120 Hz ekranı ve 6.500 mAh bataryasıyla dikkat çeken cihaz, bu fiyat bandında iddialı görünüyor. Ayrıca telefonun şu an için başka bir platformda satışta olmaması BİM’i tek seçenek hâline getiriyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.