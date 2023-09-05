EA Sports, WRC'nin Fragmanını Yayınladı: Çıkış Tarihi Belli Oldu!

EA Sports'un World Rally Championship (WRC) olarak bilinen oyunu, "gerçek anlamda ilk yeni nesil ralli oyunu" şeklinde tanıtıldı. Oyunun çıkış tarihi kesin olarak netleşti ve hız tutkunları için yeni bir fragman yayınlandı.

EA Sports WRC, Unreal Engine tarafından geliştrildi. Oyuncuların tercihlerine göre ayarlamalar yaparak özgün bir ralli deneyimine erişebilmesi sağlandı.

3 Kasım 2023'te Çıkıyor!

Oyunun her zamankinden daha uzun ve ayrıntılı etaplar sunarak yarışmacılara yeni fırsatlar kazandırması bekleniyor. Örneğin; oyuna 18 resmi FIA Dünya Ralli Şampiyonası lokasyonunun dahil edileceği öğrenildi.

Fragmandaki yeni görüntülerden de anlaşılacağı üzere oyunda karlı, çakıllı ve aslafttan oluşan 600 kilometreden fazla etap sunulacak.

Oyuncuların kendi arabalarını oluşturmalarına izin verilmesinin yanı sıra Dinamik Yol Tutuş Sistemi de aktif olacak.

Oyunda 68 ikonik ralli arabası ve WRC, WRC2 ve Junior WRC'den 10 güncel otomobil yeniden yaratıldı. Çok çeşitli arabalarla eğlencenin artması bekleniyor.

Codemasters Kıdemli Kreatif Direktörü Ross Gowing, oyun hakkında şunları söyledi:

"EA Sports WRC, her etabın zamana, araziye ve kendinize karşı bir mücadele olduğu motor sporlarının en saf biçimidir. Bu, stüdyomuzun derin bilgi ve uzmanlığını, ralli motor sporlarının zirvesini temsil eden resmi WRC lisansının gücüyle birleştiren, her zaman yapmak istediğimiz ralli oyunudur. Oyunun yeni motoru, ralliyi mümkün olanın en uç noktalarına kadar itmemize olanak sağladı ve Builder ve Moments gibi ek özellikler, oyunculara sevdikleri sporla etkileşime girmeleri için daha da fazla yol sunuyor.”

Ön siparişleri 31 Ekim'de açılacak oyun; EA App, Epic Games Store ve Steam üzerinden PS5 , Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulacak.

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