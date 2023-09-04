Microsoft, Sevilen Oyunu Xbox Serisinin X/S Sürümüne Getirebilir!

Bu oyun yakın zamanda ABD Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu tarafından Xbox Serisi konsollar için sınıflandırıldı aynı zamanda geçen ay Almanya'nın video oyunları derecelendirme kurulu USK tarafından da sınıflandırıldı. Oyun severler oyunun X/S serisini bekliyordu.

Minecraft Artık X/S Serisinde Olacak

Microsoft'un Minecraft'ın yerel bir Xbox X/S serisi sürümünü piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Şu anda Minecraft'ın Xbox One sürümü, geriye dönük uyumluluk aracılığıyla Xbox Series X/S'de oynanabilir. VGC, Xbox Series X/S'de Minecraft planlarını sormak için Microsoft ile iletişime geçti.

Xbox Serisi konsollar için optimize edilmiş bir oyunun destekleyebileceği potansiyel bir özellik, Microsoft'un 2020'deki platform lansmanından önce sinyalini verdiği "ışın izleme" özelliğidir.

Geçtiğimiz Mart ayında geliştirici Mojang, yanlışlıkla Xbox konsollarında ışın izleme desteği için prototip kodunu Xbox Insider'ların kullanımına sunulan bir önizleme sürümüne dahil etti ardından hızla kaldırdı. O dönemde "Bu erken prototip kodu önizlemeden kaldırıldı ve konsollara ışın izleme desteği getirmeye yönelik yakın gelecekte planların sinyalini vermiyor" denildi.

Xbox patronu Phill Spencer geçen ay Microsoft'un hem Xbox Serisi X hem de S konsolları için aynı oyunları yayınlamaya kararlı olduğunu ve giriş seviyesi sistemin teknik nedenlerden dolayı bazı oyunları kaçırmak zorunda kalacağı bir gelecek görmediğini söyledi.

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