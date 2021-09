EA Ücretsiz Battlefield 1 İçerikleri Dağıtıyor

Geçtiğimiz aylarda Battlefield 1, Amazon Prime Gaming servisi üzerinden ücretsiz olarak sunulmuştu. Sınırlı süreliğine sunulan bu fırsat ile oyuncular, oyunu kütüphanelerine eklemiş ve Birinci Dünya Savaşı döneminin karanlıkta kalan hikayelerini deneyimleme fırsatı bulmuşlardı. Electronic Arts şimdi de ücretsiz Battlefield 1 içerikleri ile karşımıza çıktı.

Hatırlayacağınız üzere DICE tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında satışa sunulmuş olan oyunun için daha sonradan dört farklı genişletme paketi yayınlanmıştı. Her biri yeni çok oyunculu mod haritaları, yeni ordular, yeni silahlar ve yeni ekipmanlar dahil bir yığın içeriği oyuncuların beğenisine sunmuştu. Bu genişletme paketlerinden Premium Pass sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabildikleri In the Name of Tsar, Origin ve PlayStation ve Battlefield 1 Shortcut Kit: Infantry Bundle da Steam mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Ücretsiz Battlefield 1 İçeriklerini Kaçırmayın

2017 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuş olan genişletme paketi, çok oyunculu moda Rus ordusunu dahil ediyor. Doğu Cephesi’ne geri dönecek ve sivil savaş sırasında Rusya’yı kontrol etmek için mücadele eden Beyaz Ordu ile Kızıl Ordu’nun çekişmesine tanık olacaksınız. Bunun yanı sıra altı yeni harita, Brusilov Taarruzu dahil iki yeni operasyon, on bir yeni silah, Ilya Muromets adında yeni bir bombardıman uçağı, zırhlı Putilov Garford arabası da genişletme paketinin içeriğinde bulunuyor.

9 Eylül 2021 TSİ 20:00 sıralarında yeniden ücretli hale gelecek Battlefield 1 Shortcut Kit: Infantry Bundle içeriğinde ise Taarruz, Sıhhiye, Öncü ve Destek olmak üzere oyunun çok oyunculu modundaki dört piyade sınıfı için açılabilir olan tüm birincil silahları, yan silahları ve teçhizatları hazır olarak size sunuyor. Ayrıca ilerlemeye bağlı olarak açılabilen ve hiçbir sınıfa bağlı olmayan yakın dövüş silahlarını, yan silahları ve el bombalarını da bu içerik ile elde edebiliyorsunuz.

Battlefield 1 Konusu

2016 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun, geriye uyumlu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabiliyor. Savaş Hikayeleri adı altındaki ana senaryo modu boyunca işgal altındaki Fransız şehirlerini, İtalyan Alpleri'ndeki geniş haritaları ve Arabistan'ın kurak çöllerini ziyaret ediyor ve bu bölgelerde düşmanlarımızla savaşıyoruz. Türkçe altyazı ve arayüz desteğinin olduğu Battlefield 1 oyununda, bize bir piyade olarak savaşa katılmanın yanı sıra, tanklar, motorlar, uçaklar ve dev savaş gemileri olarak döneme özgü kara, deniz ve hava araçlarını kullanma imkanı da veriyor.