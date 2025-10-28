Yapay Zeka Destekli Kulaklık Tanıtıldı! 54 Saatlik Pil Ömrü Sunuyor

EarFun, müzik dinlemeden bir gün geçiremeyenler için harika özelliklerle birlikte gelen kulaklığını tanıttı. EarFun Air Pro 4+ olarak adlandırılan bu kulaklık, sadece 10 dakika şarj ile saatlerce müzik dinlemenize imkân tanıyor. Oyun oynayanlar için de ideal bir gecikme süresi bulunuyor.

EarFun Air Pro 4+ Özellikleri

EarFun Air Pro 4+, aktif gürültü engelleme özelliği QuietSmart 3.0 ile beraber geliyor. Gerçek zamanlı olarak sesleri algılama özelliği sayesinde her 0,3 saniyede bir 50 dB seviyesine kadar gürültü azaltıyor. Daha net ses elde etmek için orta frekanstaki gürültüyü bastırarak bulunduğunuz her ortamda çalan şarkılara odaklanmanıza imkân tanıyor.

Kulaklık ayrıca ortam seslerini daha net hâle getirebiliyor. Çevrenizde neler olup bittiğinin farkında oluyorsunuz ancak sesler kulağınıza daha kısık ve temiz bir şekilde geliyor. Karşıdan karşıya geçmek de dahil olmak üzere son derece dikkatli olmanız gereken anlarda oldukça kullanışlı olan özellik, aynı zamanda müzik dinlemeye de devam etmenizi sağlıyor.

Kulaklık, tizleri daha çok öne çıkarıyor ve böylelikle vokaller daha canlı bir şekilde duyulabiliyor. Ayrıca basları daha net hâle getirerek müziğin daha çok harekete geçirici duygular uyandırmasına yardımcı oluyor. Böylece dinlediğiniz şeylerden gerçekten keyif almaya başlıyorsunuz.

Aramalar için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sunan EarFun Air Pro 4+, seslerin net ve doğal bir şekilde iletilmesi için rüzgâr uğultusu gibi çeşitli arka plan gürültülerini büyük ölçüde azaltıyor. Örneğin yoğun araba seslerinin olduğu yerlerde birisiyle konuşurken gürültü kirliliği sizin sesinizi bastırmıyor.

Kulaklığı çıkardığınızda hangi şarkıyı dinliyorsanız o şarkı otomatik olarak duraklatılıyor. Kulaklığı yeniden taktığınızda ise şarkıyı kaldığınız yerden dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Bu hem kesintisiz bir deneyim elde etmenizi sağlarken hem de pil ömrünü korumanıza olanak tanıyor. Kulaklık, gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde 8 saate kadar, devre dışı bırakıldığında ise 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Şarj kutusuyla birlikte bu süre 54 saati buluyor. 10 dakikalık şarjın ise 3 saatlik oynatma süresi sunduğu belirtiliyor. Bu arada cihazın IP55 sertifikasına da sahip olduğunu da belirtelim. Bu, kulaklığın su sıçramalarına ve toza karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

EarFun Air Pro 4+ Fiyatı

EarFun Air Pro 4+ için 99.99 dolar (4 bin 192 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklık, siyah renk seçeneği ile birlikte geliyor. Cihaz hem müzik dinlemek hem oyun oynamak gibi amaçlarla kullanıma uygun görünüyor. Oyun modu, gecikmeyi 50 ms'nin altına düşürüyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ise ritimlere odaklanmanıza olanak tanıyor.