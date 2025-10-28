Honor'dan 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! 90Hz Ekrana Sahip

Honor, X6b Plus isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve tasarımı belli oldu. X6b Plus'ın fiyatı henüz açıklanmadı ancak sunduğu özelliklere göre bütçe dostu olacaktır. Telefon 50 MP ana kamera, 8 GB RAM ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor X6b Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,56 inç

6,56 inç Ekran Teknolojisi: TFT LCD

TFT LCD Çözünürlük: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Maksimum Parlaklık: 780 nit

780 nit Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP

5 MP Boyut : 163,59 x 75,33 x 8,39 mm

: 163,59 x 75,33 x 8,39 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Batarya: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 35W

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X6b Plus, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 780 nit maksimum parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 163,59 x 75,33 x 8,39 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 35W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Honor'un bütçe dostu telefonunda MediaTek Helio G85 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor X5c Plus'ta MediaTek Helio G81 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile kutudan çıkan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. RAM ve depolama tarafında yalnızca birer seçenek mevcut. Telefonda ayrıca 8 GB sanal RAM desteği de bulunuyor. Parmak izi sensörüne sahip telefonda USB Type-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefonun kameraları 1080p video kaydı yapabiliyor.