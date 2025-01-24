ABD'li Kullanıcılar, TikTok Yasağınının 'Bug'ını Buldu! Tabii Epey Tuzlu...

ABD'deki TikTok kullanıcıları, uygulamanın kaderiyle ilgili belirsizliklerle boğuşmaya devam ediyor. TikTok önce bir süreliğine yasaklandı ve eski başkan Biden'ın hamlesiyle kısa süreliğine kullanılamaz hale geldi.

Sonra Donald Trump göreve gelince uygulamayı geçici süreliğine yeniden kullanılabilir hale getirdi. Tabii son süreçte neler olacağı halen belli değil.

Bu süreçte TikTok'u daha önce indirmemiş olan kullanıcılar için uygulama artık App Store veya Play Store üzerinden erişilmez konuma getirildi. Bazı eBay satıcıları da durumu fırsat bilerek ceplerini doldurma peşinde.

Abartı Fiyat Etiketleriyle Telefon Satıyorlar

Gelen raporlara göre bazı satıcılar, TikTok yasağının ardından uygulamanın yüklü olduğu cihazlar için bir para kazanma fırsatı sunduğunu fark etmişler. Yani şu an TikTok yüklü olan bir akıllı telefon bulunmaz hint kumaşı kadar değerli.

Sitede "Android phone TikTok" veya "iPhone TikTok" şeklinde arama yaparsanız pek çok telefonun "TikTok Yüklü" ibaresiyle satışa koyulduğunu görebilirsiniz.

Bazıları çıtayı normal düzeyde tutmuş ve ikinci el fiyatlarına yakın bir etiketle satışa çıkarmış ama bazıları, sırf TikTok yüklü diye abartı fiyatlar istemiş.

Buna Gerçekten Para Veren Var mı?

Bazı ilanlar sona ermiş durumda, ancak bu satışların gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığını söylemek mümkün değil. Biraz kaba tabirle, şayet bu cihazları gerçekten satın alan varsa; mantıksız bir karar vermişler diyebiliriz.

Özellikle fabrika ayarlarına dönmemiş bir cihazı satın almak epey riskli. Satıcının TikTok hesabı orada açık kalabilir, ayrıca bu durum yetkililer tarafından fark edilirse idari işlem de uygulanabilir. Her şekilde mantıksız bir çaba demek mümkün.

Siz ne dersiniz? ABD'de yaşasaydınız ve TikTok'a gerçekten ihtiyacınız olsaydı böyle teklifleri değerlendirir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.