Eczanelere Gerek Kalmayacak: Reçeteli İlaç Otomatı Geliyor!

Amazon sağlık sektörüne yönelik yatırımlarına hız kazandırıyor. Şirketin yeni adımı hastaların muayene sonrasında ilaçlarını beklemeden almasını sağlayacak. One Medical kliniklerine yerleştirilecek reçeteli ilaç otomatları hastalara birkaç dakika içinde ilaçlarını teslim edecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Amazon Pharmacy Dönemi Başlıyor!

Amazon’un geliştirdiği yeni sistem özellikle günlük tedavilerde ilaç erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. “Amazon Pharmacy” markasıyla duyurulan bu otomatlar antibiyotik, astım ve tansiyon ilaçları gibi sık kullanılan reçeteleri barındıracak. İlk aşamada Los Angeles’taki One Medical kliniklerinde Aralık ayında hizmete girecek sistem ilerleyen dönemde ABD genelinde daha fazla şehre yayılacak.

Şirket soğutma gerektiren ya da kontrollü maddelerin bu sistemde yer almayacağını da açıkladı. Hastalar doktor muayenesinden sonra reçetelerini doğrudan klinikteki Amazon otomatından alabilecek. Reçete onaylandığında Amazon uygulaması üzerinden bir QR kod oluşturulacak ve bu kod okutularak ilaç saniyeler içinde teslim edilecek. Bu yöntem özellikle eczaneye gitmeye fırsat bulamayan hastalar için büyük kolaylık sağlayacak.

Şirketin yöneticilerine göre bu sistemle doldurulmayan reçete oranı önemli ölçüde azalacak. Amazon Pharmacy operasyon başkanı Hannah McClellan “Birçok hasta eczaneye gitmeye vakit bulamadığı için tedaviye başlamıyor. Biz bu engeli ortadan kaldırarak hastaların ilaçlarını hemen teslim alabilmesini sağlıyoruz” dedi. Amazon ayrıca kullanıcıların ilaçları hakkında bilgi almak istediklerinde telefon veya görüntülü arama üzerinden eczacı ekibine ulaşabileceğini de duyurdu.

Böylece geleneksel eczane danışmanlığı dijital ortama taşınmış olacak. Son yıllarda ABD genelinde CVS, Rite Aid ve Walgreens gibi büyük zincir eczanelerin kapanması birçok bölgede ilaç erişimini zorlaştırmıştı. Amazon’un bu adımı hem bu erişim sorununa çözüm getirmeyi hem de sağlık hizmetlerini tek bir dijital ekosistem altında toplamayı amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...