Apple'ın "Bul" Uygulaması Koca Bir Çeteyi Çökertti!

Apple cihazlarında bulunan "Bul" uygulaması pek çok kişinin hayatını kurtarıyor. Bu kapsamda telefonunu veya kulaklığını kaybedenler nerede olduğunu görürken cihazlarını çaldıran kullanıcılar polis ile yapılan işbirliği sayesinde koca bir hırsızlık çetesini çökertmeyi de başarıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bir iPhone Sinyali Dev Çeteyi Çökertti!

Birleşik Krallık polisi, ülke tarihine geçecek büyüklükte bir operasyonla dev bir telefon hırsızlığı ağını çökertti. Soruşturma sonucunda, yaklaşık 40 bin çalıntı telefonun Çin’e kaçırıldığı tespit edildi. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çetenin Londra’daki hırsızlık olaylarının büyük kısmından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Operasyon kapsamında 18 kişi yakalandı ve binlerce telefon ele geçirildi. Her şey geçen yıl çalınan bir iPhone’un konum bilgisinin izlenmesiyle başladı. Cihazını bulmaya çalışan mağdur telefonun Heathrow Havalimanı yakınlarındaki bir depoda olduğunu fark etti. Olay yerine giden güvenlik ekipleri içinde yüzlerce başka telefonun bulunduğu kutular keşfetti.

Yapılan incelemelerde cihazların büyük çoğunluğunun çalıntı olduğu ve Hong Kong’a gönderilmek üzere hazırlandığı belirlendi. Polis bu bulgunun ardından şüpheli bir aracı takibe aldı ve durdurdu. Araçtan folyoya sarılmış onlarca telefon çıktı. Zanlıların biri Hindistan, ikisi Afganistan vatandaşıydı. Devam eden baskınlarda 15 kişi daha gözaltına alındı; aralarında bir Bulgar vatandaşının da bulunduğu grubun büyük bölümünü kadınlar oluşturuyordu.

Son veriler İngiltere’de telefon hırsızlığının endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Londra’da 2020’de 28 bin civarında olan çalıntı telefon sayısı 2024 itibarıyla 80 bini geçti. Artan ikinci el telefon talebi hem ülke içinde hem de yurt dışında suç oranlarını yükseltiyor. Polis yetkilileri bazı suçluların uyuşturucu ticareti yerine “telefon kaçakçılığına” yöneldiğini dahi aktardı.

Yapılan açıklamalara göre çete özellikle Apple markalı cihazları hedef aldı. Çalınan her telefon sokakta 300 sterline satılırken, Çin’e gönderilen cihazların 4 bin sterline kadar alıcı bulduğu öğrenildi. İngiltere polisi operasyonun yalnızca yerel bir suç ağını değil aynı zamanda küresel bir kaçakçılık zincirini de ortaya çıkardığını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...