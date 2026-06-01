Oyunlarda Büyük Avantaj Sunan Kulaklık İçin Özel Sürüm Tanıtıldı

Edifier, bu yılın Mart ayında yeni bir oyuncu kulaklığı tanıttı. Uzun pil ömrü ve yüksek ses kalitesine odaklanan Edifier Hecate G3 Max'in şimdi de özel bir sürümünün tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni Base sürümüyle birlikte şarj süreci oldukça pratik hâle getirilerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Edifier Hecate G3 Max'in Base Sürümü Neler Sunuyor?

Edifier Hecate G3 Max'in Base versiyonu, donanım bakımından standart modelle aynı kalıyor ancak "RGB 3-in-1 All-in-One Base" adı verilen işlevsel bir şarj ünitesi de ekleniyor. Kulaklık, bu sürümde şarj ünitesine bırakılarak direkt şarj edilmeye başlanabiliyor. Öte yandan kulaklığı kullanılmadığı zamanlarda asmak için bir kulaklık standı ve 2.4GHz kablosuz alıcı da mevcut.

Edifier Hecate G3 Max'in Base Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

Edifier Hecate G3 Max'in Base sürümü için 374 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 540 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 5 bin TL civarında olacaktır. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini not düşelim.

Edifier Hecate G3 Max'in Base Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier'ın şu an Türkiey'de birçok kulaklığı satılıyor. Buna hem kulak içi hem kulak üstü modeller dahil. Bunları göz önünde bulundurarak Edifier Hecate G3 Max'in Base versiyonunun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğu söylenebilir. Tabii ki henüz açıklama olmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Edifier Hecate G3 Max'in Özellikleri Neler

Sürücü: 53 mm sürücü ve PEN diyafram

Hi-Res Audio sertifikası, THX Spatial Audio (360 derece uzamsal ses) Frekans Aralığı: 20 Hz-40 kHz

Hi-Res Audio sertifikası, THX Spatial Audio (360 derece uzamsal ses) Frekans Aralığı: 20 Hz-40 kHz

20 Hz-40 kHz Bağlantı Türleri: 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 6.0 ve kablolu USB

2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 6.0 ve kablolu USB Mikrofon: Çıkarılabilir ve yapay zeka destekli gürültü engelleyici mikrofon

Çıkarılabilir ve yapay zeka destekli gürültü engelleyici mikrofon Pil Kapasitesi: 2000 mAh (Kullanım sırasında şarj edilebilme özellikli)

2000 mAh (Kullanım sırasında şarj edilebilme özellikli) Pil Ömrü: Bluetooth modunda 227 saate kadar, 2.4 GHz tercih edildiğinde 137 saate kadar

Bluetooth modunda 227 saate kadar, 2.4 GHz tercih edildiğinde 137 saate kadar Ağırlık: 280 gram

280 gram Aydınlatma: Özelleştirilebilir RGB ışık

Özelleştirilebilir RGB ışık Uyumlu Cihazlar: PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, PS5 ve Nintendo Switch

PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, PS5 ve Nintendo Switch Yazılım Desteği: Ses ve ışık ayarları için mobil / masaüstü uygulama

Ses ve ışık ayarları için mobil / masaüstü uygulama Renk Seçenekleri: Beyaz, siyah, pembe ve yeşil

Edifier Hecate G3 Max'in Pil Ömrü Ne Kadar?

2.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen kulaklık, Bluetooth modunda 227 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, 2.4 GHz tercih edilidğinde 137 saate kadar düşüyor. Kullanım sırasında da şarj edilebilen cihaz, her iki senaryoda da günlerce kullanılabiliyor. Bu da kulaklığı sık sık şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Edifier Hecate G3 Max Nasıl Ses Kalitesi Verir?

Edifier Hecate G3 Max, 53 mm'lik büyük sürücüler ve Özel PEN diyafram teknolojisi ile geliyor. Bunlar basları daha güçlü şekilde verirken tüm sesin dengeli şekilde duyulmasına olanak tanıyor. Cihaz ayrıca THX Spatial Audio ve 7.1 sanal surround desteğine sahip. Bu da sesin sadece sağ ve soldan değil, her yönden geliyormuş gibi hissetmeye olanak tanıyor.

Kulaklık için tamamen e-spor takımlarının geri bildirimleri ile hazırlanan ses profili de sunuluyor. Bu e-spor odaklı ses profili, Counter-Strike 2 gibi oyunlarda ayak sesi gibi düşmanın yerini ortaya çıkaran detayları yakalamayı kolaylaştırıyor.Öte yandan cihazda sesli görüşmeler için gürültü azaltma özelliği de mevcut. Böylelikle takımınızla iletişim kurarken arkadaki sesler yüzünden dikkatleri dağılmıyor.

Editörün Yorumu

Edifier Hecate G3 Max'in Base sürümü genellikle çok pahalı kulaklıklarda yer alan şarj ünitesini sunduğu için çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Öte yandan cihazın 227 saate varan pil ömrü sunması da bana göre oldukça ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Benim gibi cihazları sık sık şarj etmek istemeyen kişiler tarafından değerlendirilecektir.