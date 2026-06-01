Samsung'dan Üç Akıllı Saat Geliyor! Kritik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, çok yakın bir zamanda üç akıllı saat tanıtmayı planlıyor. Bunlarda hangi işlemcinin kullanılacağı açıklığa kavuşurken Google Pixel Watch 4'ün önemli bir özelliğinin de bu akıllı saatlerde yer alacağı ortaya çıktı. Aynı sızıntıda cihazların tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceğinin bilgisi de paylaşıldı.

Samsung'dan Hangi Akıllı Saatler Gelecek?

Samsung, üç adet yeni akıllı saat tanıtacak. Bunlardan biri zaten bir süredir beklenen Galaxy Watch 9 olacak. İkincisi dönen çerçeveli Galaxy Watch 9 Classic, üçüncüsü ise Galaxy Watch Ultra 2. Aslına bakılacak olursa Classic modelleri iki yılda bir çıkarılıyordu ama ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu sefer bir farklılığa gidecek.

Samsung'un Yeni Akıllı Saatleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni akıllı saatleri için henüz net tarih paylaşılmadı fakat bu yaz her üç modelin de tanıtımının gerçekleştirileceği ileri sürüldü. Bu tanıtımla birlikte akıllı saatlerin bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı da açıklığa kavuşacak. İlerleyen günlerde ise kullanıcıların söz konusu modellerden neler beklemesi gerektiğine dair daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

Samsung'un Akıllı Saatlerinde Hangi Özellikler Olacak?

Yeni Samsung akıllı saatlerin henüz tüm özellikleri paylaşılmadı fakat sızıntıya göre Google Pixel Watch 4'te mevcut bir özellik, bu akıllı saatlerde de yer alacak. Kullanıcılar, sesli komut vermeden sadece kolunu kaldırarak sesli asistanı etkinleştirme imkânına sahip olacak. Bu arada cihazlarda kullanılacak olan işlemciler de gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch 9 Classic modellerinde geçen yılki modellerde de kullanılan Exynos W1000 işlemcisi tercih edilecek. Bu işlemci, uygulamaların hızlı bir şekilde açılmasına, birden fazla uygulamanın sorunsuz şekilde çalışmasını ve çok daha fazlasını sağlayarak önemli bir avantaj sunuyor.

Bu iki modelin aksine Samsung Galaxy Watch Ultra 2'da farklı bir işlemci kullanılacak. Öyle ki cihazda Qualcomm'un giyilebilir cihazlara özel geliştirilen yeni Snapdragon Wear Elite işlemcisi yer alacak. Söz konusu işlemci, 2 milyar parametreli yapay zeka modellerinin doğrudan cihaz içinde çalışmasını mümkün hâle getirecek.

Bu sayede ne bir internet bağlantısı ne de bir akıllı telefona ihtiyaç duyulacak. Bu da internetin çekmediği yerlerde bile yapay zeka özelliklerinden faydalanmanın mümkün olacağı anlamına geliyor. Diğer yandan asistana bir soru yönelttiğinizde cevap alma hızı da önemli ölçüde artacaktır.

Samsung'un Akıllı Saatleri Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, giyilebilir cihazlar söz konusu olduğunda Türkiye'ye öncelik veren markalar arasında konumlanıyor. Öyle ki şu an Türkiye'de Samsung Galaxy Watch 8 serisinin standart ve Classic modelleri ile Galaxy Watch Ultra modelleri satılıyor. Bunları göz önünde bulundurarak yeni akıllı saatlerin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

Samsung'un yeni akıllı saatlerinden özellikle Galaxy Watch Ultra 2'yi merakla bekliyorum. Cihaz oldukça güçlü bir işlemciye sahip olacak. Cihazın 2 milyar parametreli modelleri çalıştırabilmesi, yapay zeka araçlarının da bulut tabanlı çözümlere göre çok daha hızlı bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak. Bu arada her üç modele de eklenecek olan pratik sesli asistan erişiminin de büyük bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Üç akıllı saat de bu tür pratik özelliklerle donatılırsa pazarda oldukça rağbet görecektir.