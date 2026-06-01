Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X Fold 6'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek batarya kaapsitesine sahip telefon, çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran ayının sonuna doğru tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (73 bin 789 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (77 bin 600 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Elbette yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

X Fold 6'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 9500 işlemcisinin OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli vivo X Fold 5'te ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6'nın işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Katlanabilir telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektelre ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde telefonun kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.