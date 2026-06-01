8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 144Hz OLED Ekranı Var

OnePlus, Turbo 6X Pro isimli yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Turbo 6X Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, büteç dostu bir fiyat ile satışa sunulacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 1000 yuan civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 791 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklaam yapılamdığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabilir.

OnePlus Turbo 6X Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OnePlus Turbo 6X Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Turbo 6, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69X sertifikası

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olacak. Turbo 6X Pro ayrıca OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren OLED, çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Turbo 6X Pro, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada OnePlus Turbo 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 80W civarı bir şarj hızı ile bilrikte gelebilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 6X Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.