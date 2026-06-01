Çok Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, A210'u tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda dört çekridekli bir işlemci bulunuyor. İşlemcinin adı ise belli değil. Tabletin ayrıa IPS LCD ekran ile birlikte geliyor.

Acer A210'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1200 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Dört çekirdekli

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 4.000 mAh

Ön Kamera: 2 MP

Arka Kamera: 5 MP

Kalınlık: 7,8 mm

Acer A210'un Ekran Özellikleri Neler?

Acer'ın yeni tableti 8 inç ekran büyüklüğüne sahip. 120 x 204 x 7,8 mm boyutlarında olan cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 800 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Bu arada IPS LCD ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekranın ayrıca geniş görüş açısına sahip olduğunu belirtelim. Yenileme hızı ve parlaklık değeri ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 11,45 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hıız ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Acer A210'un Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamear mevcut. Bu arada Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Acer A210'un Bataryası Kaç mAh?

Ucuz Android tablet, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Şarj hızı ise henüz belli değil. Acer'ın diğer tablet modeli Iconia iM11 5G'de 7.400 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Acer A210 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer A210'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Acer A210'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Acer A210'un Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB depolama: 419 yuan (2.846 TL)

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 525 yuan (3.566 TL)

Acer A210'un 419 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 2 bin 846 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 4 bin 440 TL civarında olabilir. Acer A210'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Öte yandan şu anda 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon kullanıyorum. Telefonda biraz uzun zaman geçirdiğimde gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip bu tablette de aynı durum ile karşılaşılabilir. Tablette hangi işlemcinin yer aldığı belli değil ancak muhtemelen Temple Run gibi basit mobil oyunları çalıştırabilecektir.