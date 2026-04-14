RGB Aydınlatmalı Kulaklık Tanıtıldı! Güçlü Bas Sunuyor

Edifier, oyuncu odaklı yeni bir kulaklık tanıttı. Hecate CP2 olarak adlandırılan model, açık kulak tasarımı ile birlikte geliyor. Uzun süreli kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanan cihaz, uygun bir fiyat etiketi taşıyor. Gürültü azaltma, düşük gecikme süresi ve çok daha fazlası ile ciddi avantajlar sağlıyor.

Edifier Hecate CP2'nin Özellikleri Neler?

Bağlantı: Bluetooth 6.0

Mevcut Modlar: Oyun modu ve müzik modu

Özelleştirilebilir RGB ışık efektleri (Edifier uygulamasından özelleştirilebilir) Pil Ömrü: Tek şarjla 6,5 saat, şarj kutusu ile toplam 26 saat

11 mm PEN ve titanyum kaplama sürücü Ağırlık: Kulaklıkların her biri 4,8 gram

Edifier Hecate CP2'nin Ses Kalitesi Nasıl?

Düşük frekansları iyileştiren algoritması sayesinde basları daha güçlü şekilde veren Edifier Hecate CP2,11 mm PEN ve titanyum kaplama sürücülerle birlikte geliyor. Bilindiği üzere açık kulak tasarımlı kulaklıklarda genellikle düşük frekanslar yani basların yoğunlaştığı kısımlarda bir cansızlık söz konusu olur ancak bu kulaklık için PEN malzeme tercih edilmesi, sürücünün daha sorunsuz şekilde hareket etmesine olanak tanıyarak bu dezavantajı ortadan kaldırıyor ve böylelikle daha canlı baslar elde edilebiliyor.

Diğer yandan titanyum sertliği ile biliniyor. Bu tercih sayesinde ise sesteki detaylar ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek frekanslı sesler yani tiz sesler daha net bir şekilde kulağa geliyor. Hecate CP2, bu ikili sayesinde ideal bir ses kalitesi sunan model olarak karşımıza çıkıyor.

Bu arada cihaz müzik ve oyun modu ile birlikte geliyor. Müzik modunda tüm frekanslar arasında dengeli bir dağılım söz konusu ve bu da sesin her detayını daha iyi yakalamanıza yardımcı oluyor. Oyun modu ise özellikle Counter-Strike 2 tarzı ayak seslerine odaklanılması gereken oyunlarda düşmanların yerini çok geç olmadan tespit etmenizi sağlayan düşük gecikme süresi sağlıyor.

Edifier Hecate CP2 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX4 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca yoğun antrenman sırasında terlemeniz hâlinde endişelenmeye gerek yok. Bu kulaklık, tere karşı da dayanıklılık sunuyor. Eğer dışardayken hafif yağmur atıştırmaya başlarsa da paniklemeye gerek bırakmıyor.

Edifier Hecate CP2'nin Ağırlığı Ne Kadar?

Yeni kulaklık, 4,8 gram ağırlığında. Yani 1 liradan bile daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafiflik, saatlerce oyun oynayanlar ya da uzun ve yoğun antrenmanlar yapanlar için önemli avantaj sunuyor. Tasarımı da kulağı tamamen kapatmadığı için kulaklığı sık sık çıkarmaya gerek olmayacaktır.

Edifier Hecate CP2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, 6,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 26 saate ulaşıyor. Özellikle ev ve okul arasında 2-3 saatlik yol gidip gelenler için pil ömrünün epey yeterli olacağını söyleyebiliriz. 12 saate varan uzun yolculuklarda elbette ara vermeyi gerektirecektir ancak hiç kimse bu kadar uzun süre kulaklık takmak istemeyecektir. Arada kutusuna yerleştirip şarj ederek bu yolculuklar keyifli şekilde tamamlanabilir.

Edifier Hecate CP2 Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier'ın şu an Türkiye'de pek çok kulaklığı satılıyor. Bunların arasında kulak üstü modeller olduğu gibi kulak içi olanlar da bulunuyor. Neobuds Pro ve Neobuds Pro 2 örnek olarak verilebilir. Bunu göz önünde bulunduracak olursak markanın yeni kulaklık modeli Hecate CP2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini söylemek mümkün.

Edifier Hecate CP2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Edifier Hecate CP2 için 279 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 1.828 TL'ye denk geliyor. Bugün Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte fiyatı 4 bin TL'ye ulaşabilir. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Edifier Hecate CP2'nin özellikle oyun oynama ve müzik dinleme için kulaklık arayan ancak uzun süreli kullanımlarda rahatsız olmak istemeyenler tarafından tercih edilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Cihazın pil ömrü de ideal görünüyor. Kullanacak kişi eğer sürekli kulaklık takmıyorsa şarjı epey uzun süre gidecektir.