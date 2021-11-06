eFootball 2022 1.0.0 Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

eFootball 2022 1.0.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı. Video oyunu, geçen gün 0.9.1 güncellemesini almış olsa da bu yama, başlangıçta 11 Kasım'da yayımlanması planlanan daha büyük güncellemesine göre çok daha küçük bir yamaydı.

Bir süre önce beklenen büyük güncellemenin ertelendiği duyurulmuştu. Video oyununun geliştiricisi ve yayıncısı olan Konami, oyunda yer alan pek çok sorunu çözüme kavuşturmak için yamanın daha önce belirtilen tarihte değil, daha ileri bir tarihte yayımlanacağını açıklamıştı.

Geliştirici, bu yamada oyuncuların video oyunu ile ilgili çoğu şikayetinin ve geliştiricilerin tespit ettiği bazı sorunların düzeltileceğini ifade etmişti.

eFootball'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni açıklamada çok yakın bir zamanda oyuncular ile buluşturulması beklenen güncellemenin gecikeceği bilgisi paylaşılmış olsa da güncellemenin ne zaman yayımlanacağı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmamıştı.

Tweette ayrıca oyunculardan gecikmeden ve verilen rahatsızlıktan ötürü özür dilenirken geliştiricilerin de bu süre zarfında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hız kesmeden çalışmaları sürdürdüğüne yer verilmişti.

eFootball 2022 1.0.0 Güncellemesinin Çıkış Tarihi Kesinleşti

eFootball 2022'nin 1.0.0 güncellemesi, Konami'ye göre 2022 yılının ilk yarısında yayımlanacak. Şirket ayrıca "Premium Player" paketini de iptal etti. Bu paketi daha önce satın alan herkese otomatik olarak geri ödeme yapılacağı açıklandı.

Konami, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözleri kullandı:

"eFootball 2022 (şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Seris S, Xbox One, Windows ve Steam'de mevcut) için 11 Kasım 2021'de yayınlanması planlanan 1.0.0 güncellemesi, 2022 yılının ilkbaharına ertelendi. Ayrıca 1.0.0 güncellemesinden sonra oyun içinde kullanılabilecek ögeleri içeren eFootball 2022 Premium Player Pack'in iptal edildiğini, satın alanlara otomatik olarak iade yapılacağını da duyurmak istiyoruz."

Konami, güncellemenin başlangıçta kasım ayında yayımlanmasının planlandığını ancak kullanıcıların beklentisini karşılayacak bir kaliteye sahip güncelleme için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunun fark edildiğini ve bu nedenle de çıkış tarihinin ertelenmesinde karar kılındığını söyledi.

Şirket, açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verdi: