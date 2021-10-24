eFootball 2022 Güncelleme İçin Beklenmedik Erteleme Kararı!

eFootball 2022 güncelleme tarihi geçen günlerde yapılan resmi bir açıklama ile kesinlik kazanmıştı fakat video oyununun alacağı ilk büyük güncellemenin ertelenmesine karar verildi. Video oyununun geliştiricisi ve yayıncısı olan Konami, oyunda yer alan pek çok sorunu çözüme kavuşturmak için yamanın yayımlanacağının belirtildiği tarihte değil, daha ileri bir tarihte yayımlanacağını duyurdu.

Şirket, bu ayın başlarında yapmış olduğu bir açıklamada video oyununun yeni sürümünün 28 Ekim 2021 tarihinde yayımlanacağını belirtmişti. Geliştirici, bu yamada oyuncuların video oyunu ile ilgili çoğu şikayetinin ve geliştiricilerin tespit ettiği bazı sorunların düzeltileceğini ifade etmişti.

Eskiden Pro Evolution Soccer (PES) olarak bilinen video oyunu, ilk piyasaya sürüldüğünde hem oyunculardan hem eleştirmelerden büyük miktarda olumsuz tepki topladı. İleri seviyede hatalı karakter modelleri, teknik sorunlar, kısıtlı oyun içeriği ve daha birçok etken, oyuncuları yeni video oyununda hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki eFootball 2022, Steam'de en çok olumsuz derecelendirmeye sahip video oyunu oldu.

eFootball 2022 Güncelleme İçin Yeni Çıkış Tarihi Verilmedi

eFootball'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni açıklamada çok yakın bir zamanda oyuncuar ile buluşturulması planlanan güncellemenin gecikeceği bilgisini paylaştı. Tweette oyunculardan gecikmeden ve verilen rahatsızlıktan ötürü özür dilenirken geliştiricilerin de bu süre zarfında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hız kesmeden çalışmaları sürdürdüğüne yer verildi.

Video oyununda bulunan pek çok hatanın ele alınacağı yamanın çıkış tarihi ve yamanın tam olarak neleri çözüme kavuşturacağı şimdilik bilinmiyor. Yamanın ertelendiği tarih açıklandığında büyük bir olasılıkla bu tür ayrıntılar da paylaşılacak.

O zamana kadar video oyununun gelecek yamanın ele alacağı sorunların büyük bir kısmı soru işareti olacak fakat Konami, önceden yaptığı açıklamada oyuncuların bildirdiği sorunların büyük bir kısmını kabul etmişti. Yeni yamada karakter modelleri gibi sorunların ele alınması bu nedenle yüksek ihtimal gibi görünüyor. Ayrıca pas hızı, oyunun fizik tarafındaki sorunları da düzeltilmesi muhtemel sorunlar arasında yer alıyor.

eFootball 2022 güncelleme için alınan erteleme kararı, oyuncularda daha büyük bir beklenti oluşmasına da neden olabilir. Geliştirici eğer oyunun bu kadar olumsuz eleştiri toplamasının önüne geçecek düzeltmelerin olduğu bir yama yayımlarsa oyuncuları eskiden olduğu gibi memnun edebilir.