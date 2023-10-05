eFootball'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Trendyol Süper Lig Oyuna Eklendi!

KONAMI, bugün itibarıyla eFootball'a gelen "Heyecanı Katla" (Elevate the Excitement) adındaki yeni Sezon 2 güncellemesini ve Authentic Moduna gelen bir dizi yeni kulüp ile Rüya Takımı Kulüp Paketlerini duyurdu.

Bir dizi büyük kulüp ve ligin lisansını elinde bulunduran ve oyuncularla buluşturan eFootball, Trendyol Süper Lig'inin de oyuna eklendiğini duyurdu.

Ligimizin oyuna eklenmesiyle birlikte oyuncular, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi ülkemizin önde gelen takımlarıyla Authentic Mod’da oynayabilecekler.

Yenilikler Trendyol Süper Lig ile Sınırlı Değil

Bu yeniliğin yanı sıra KONAMI, Asya Futbol Konfederasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılan tüm kulüplerin lisansını aldı.

Böylece Avustralya, Japonya, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a kadar kadar birçok ülkenin kulüpleri oyuna ekleniyor. Bu kulüpler arasında Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Al Nassr da yer alıyor.

Peki siz eFootball'a gelen yenilikler ve oyunun durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.