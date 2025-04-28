Aras Bulut İynemli'nin Efsane Dizisi ÇUKUR Şimdi Film Oluyor

Show TV'nin unutulmaz dizilerinden Çukur, dört sezon süren heyecan dolu macerasıyla ekranlara veda etmişti. Aras Bulut İynemli'nin yıldızlaştığı dizi, final yaptıktan sonra da hafızalardan silinmedi.

Uzun zamandır dillendirilen "Çukur filmi gelecek mi?" sorusu ise sonunda yanıtını buldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Çukur'un filmi bu yaz çekilecek.

Çukur, Prime Video ile Film Olacak

Çukur'un film versiyonu için geri sayım resmen başladı.

Dizinin 2021'deki finalinden sonra film söylentileri bir süre rafa kalkmıştı. Ancak son kulis bilgilerine göre, yapımcı Ay Yapım ile Amazon Prime Video arasında bir anlaşmaya varıldı. Yani Çukur bu kez dijital ekranda yeni bir hikâyeyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hangi oyuncuların kadroda yer alacağı şimdilik merak konusu. Film çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyor.