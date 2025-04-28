Şok Çok Ucuz Android Telefonlar Satıyor! Biri 5 Bin TL Altında

Şok uygun fiyata akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Şok'ta vivo Y04 ve Reeder P13 Blue Max satılıyor. Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında kablosuz kulaklık ve akıllı saat de bulunuyor.

Şok'ta Satılan Android Telefonların Fiyatı

Şok'ta vivo Y04 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 699 TL fiyata satılıyor. Telefonun yeşil renk seçeneği için 50 adet, altın renk seçeneği için 50 adet olmak üzere toplamda 100 adet stok sayısı belirlendi. Bu telefon vivo'nun çevrim içi mağazasında 7 bin 999 TL fiyata sahip.

Şok'ta Reeder P13 Blue Max modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 4 bin 799 TL fiyata satılıyor. P13 Blue Max modelinin Türkiye geneli stok miktarı 40 adet ile sınırlı.

Şok'ta bu hafta 799 TL fiyata sahip Aukey EP-M2-BK kablosuz kulaklık, 1.699 TL fiyatlı Aukey SW-2U-GY akıllı saat, 599 TL fiyata sahip Aukey 10.000 mAh batarya kapasiteli powerbank ve 599 TL fiyatlı Aukey PA-B1L-BK 30W Type-C PD şarj adaptörü de satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 6 bin 799 TL fiyata sahip Yui CS16 Pro Plus akıllı cam silme robotu, 5 bin 599 TL fiyatlı Yui CS16 Pro 2024 akıllı cam silme robotu ve 2 bin 999 TL fiyata sahip Aukey 100W 20.000 mAh PD 3.0 laptop powerbank de bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.