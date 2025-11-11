Oyunculara Müjde! Efsane Silent Hill Oyunu Bu Platformlara da Geliyor

Eğer Konami'nin resmi sayfasında herhangi bir teknik sorun yaşanmamışsa Silent Hill f, bir önceki nesil konsolların da yolcusu olacak. Yani mevcut nesil sistemlerden birine sahip olamadığınız için oyunu oynamamışsanız, size gün doğmuş gibi görünüyor.

Konami, Silent Hill f'te Önceki Nesil Konsol Sahiplerini Unutmuyor

Silent Hill f, 2012 yılında çıkan Silent Hill Downpour sonrasındaki ilk yeni Silent Hill oldu. Bu defa bizleri Maine eyaletinden alıp da Japonya kırsalına götüren oyunu beğenenler kadar beğenmeyenler de var. Netice olarak ise Konami, yeni Silent Hill'in ikinci oyunun yeniden yapımından daha kısa sürede bir milyon satış adedine ulaştığını söylemişti.

Bu da göz dolduran hayli bir performans anlamına geliyor. Görünüşe göre Japon oyun devi, daha fazla kitleye ulaşmak istiyor ve bunun da yolunu bulmuş olabilir. Silent Hill f, PlayStation 4, Switch, Switch 2 ve Xbox One için de çıkacak gibi görünüyor.

Konami sayfasındaki Games sekmesine uğrayacak olursanız, platform kısmında söz konusu konsollara da yer verildiğini görebilirsiniz. Bu detayların hemen aşağıdaki Platform kısmında da Android, iOS, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series ile yazılı olduğunu görebilirsiniz.

İşin ilginç yanı, orada bir de Yu-Gi-Oh! TCG var. Bu gelişmenin yeni State of Play yayını öncesinde yaşanması, resmi duyurunun çok yakın olduğunun işareti olabilir. Yine de şüpheyle yaklaşmak en iyisi gibi görünüyor.

Eylül ayında oyuncular ile buluşan güncel Silent Hill, bizi 1960'lı yılların Ebisugaoka kasabasına yolcu ediyordu. Shimizu Hinako isimli bir karakterin rolüne bürünüyor ve bir yandan tanınmaz hale gelen kasabayı keşfediyor ve bir yandan da karşımıza çıkan bulmacaları çözüyor, karşımıza çıkan garip görünüşlü yaratıklar ile mücadele ediyor ve finalde bizi bekleyen nihai karar için hayatta kalmaya çalışıyorduk.

İç karartıcı atmosferi, Ryukishi07 tarafından yazılmış duygusal hikayesi ve Akira Yamaoka tarafından bestelenen müzikleri ile dikkat çeken oyunda, toplamda beş farklı son bizi bekliyor. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi eylemlerimize göre gördüğümüz sonlar değişiyor.