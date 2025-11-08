Silent Hill 2, Xbox'a Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Silent Hill 2'nin kısa bir süre önce Xbox'a geleceği söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Şimdi de oyunun Microsoft'un mağazası yanlışlıkla herkesin erişimine açıldı. Şirket, sayfayı kısa bir süre sonra erişime kapatmış olsa da Silent Hill 2'nin Xbox Series X / S'e geleceği tarih de açıklığa kavuştu.

Silent Hill 2 Xbox'a Ne Zaman Gelecek?

Microsoft'un mağazasındaki kaldırılan sayfada yer alan bilgilere göre Silent Hill 2, 21 Kasım 2025 Cuma günü Xbox'a gelecek. Oyunun hem Xbox Series X hem Series S için optimize edildi ancak PC oyuncuları da Microsoft Store üzerinden oyunu alıp oynama imkânına sahip olacak.

Hatırlayacak olursanız Silent Hill 2'nin remake versiyonu (yeniden yapım), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da oyunlara içerik bakımından yaş derecelendirmeleri atayan ESRB'de (Entertainment Software Rating Board) Xbox derecelendirmesi almıştı. Derecelendirilen oyunlar genellikle kısa bir sürenin ardından piyasaya sürüldüğü için Silent Hill 2'nin de çok yakın zamanda oyuncularla buluşacağı yönünde beklenti oluşmuştu.

Görünüşe göre oyuncular haklı çıktı. Oyunun hazırlıkları çoktan tamamlandı ve çok yakın bir zamanda Xbox oyuncularının erişimine açılacak. Metacritic'te eleştirmenlerden 86, kullanıcılardan 9.1 gibi çok yüksek bir puan elde eden oyunun ayrıca Nintendo Switch 2'ye de geleceğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak bununla ilgili henüz Konami ya da Bloober Team henüz resmî bir duyuru yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

Silent Hill 2 Nasıl Bir Oyun?

Silent Hill 2, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Oyunda James Sunderland isimli bir karakteri yönetiyoruz. James, seneler önce hayatını kaybetmiş eşinden bir mektup alıyor. Bu mektupta eşinin kendisini Silent Hill kasabasında beklediği yazıyor. Bunun başta bir şaka olduğunu düşünen James, çok geçmeden Silent Hill kasabasına geliyor.

Sis ve yalnızlığa gömülmüş bir hâlde olan kasabaya gelen James, çok geçmeden burada normal şeyler olmadığını fark ediyor. Bu terk edilmiş kasabada onu bekleyen yaratıklara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Siz de bu yolculukta onu yalnız bırakmayıp hikâyesine doğrudan dahil oluyorsunuz.