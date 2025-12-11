Sadece 90'larda Çocuk Olanların %100 Yapabileceği Efsane Teknoloji Testi

Mouse toplarından kontörsüz çağrılara, Nero'dan LimeWire facialarına... Eğer bu soruların cevaplarını hatırlıyorsan Z kuşağına ait değilsin demektir.

Disket sesini hatırlıyor musun ya da internete bağlanırken çıkan o cızırtılı melodiyi? Teknolojinin o kadar da "akıllı" olmadığı, sabrın bir erdem sayıldığı ve mavi ekranların kabusumuz olduğu o günlere dönüyoruz. Eğer bu soruların 3 tanesini bile hatırlıyorsan resmen tarih olmuşsun demektir!

Hafızan ne kadar kuvvetli?

Sadece Efsane Teknoloji Kurtlarının %100 Yapabileceği O Test!

Efsane Telefonlar Testi: Nokia 3310'un Yılan Oyunu Hangisiydi?

Bu efsane Windows XP arka planının adı neydi?

GTA Vice City oynarken "ASPIRINE" yazarsan ne olurdu?

Dosya göndermek için telefonları dakikalarca 'öpüştürmek' zorunda kaldığımız o sabır sınayan teknoloji hangisiydi?

Mouse imleci ekranda takılmaya başladığında yapılması gereken o işlem neydi?

İnternet kafede süre bittiğinde bilgisayarın aniden kilitlenmesini sağlayan, o korkutucu "garson" yazılımı hangisiydi?

Bilgisayarda bu logoyu gördüğünüzde, hangi efsane programla CD kopyalıyordunuz?

Bir MP3 indirmek uğruna bilgisayara 50 tane virüs bulaştırdığımız o meşhur program neydi?

Tüplü televizyonun arkasına takmaya çalışırken pinlerini yamulttuğumuz, görüntü yeşile dönünce arkasına geçip oynattığımız o efsane kablo?

WhatsApp yok, paket yok, kontör (TL) yok... Arkadaşına "ben geldim" veya "beni ara" demek için kullandığımız o milli iletişim yöntemi neydi?

