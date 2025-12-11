Sadece 90'larda Çocuk Olanların %100 Yapabileceği Efsane Teknoloji Testi

Disket sesini hatırlıyor musun ya da internete bağlanırken çıkan o cızırtılı melodiyi? Teknolojinin o kadar da "akıllı" olmadığı, sabrın bir erdem sayıldığı ve mavi ekranların kabusumuz olduğu o günlere dönüyoruz. Eğer bu soruların 3 tanesini bile hatırlıyorsan resmen tarih olmuşsun demektir!

Hafızan ne kadar kuvvetli? Sadece Efsane Teknoloji Kurtlarının %100 Yapabileceği O Test! Efsane Telefonlar Testi: Nokia 3310'un Yılan Oyunu Hangisiydi? Snake II Python Master Slither.io Nokia Worm Bu efsane Windows XP arka planının adı neydi? Windows Valley Teletubbies Green Hill Bliss GTA Vice City oynarken "ASPIRINE" yazarsan ne olurdu? Polisler peşini bırakırdı Canın fullenirdi Tank düşerdi Silah gelirdi Dosya göndermek için telefonları dakikalarca 'öpüştürmek' zorunda kaldığımız o sabır sınayan teknoloji hangisiydi? Kızılötesi NFC AirDrop Bluetooth Mouse imleci ekranda takılmaya başladığında yapılması gereken o işlem neydi? Bluetooth bağlantısını kontrol etmek Mouse'u şarja takmak Mouse'un altındaki topu çıkarıp temizlemek Yeni mouse almak İnternet kafede süre bittiğinde bilgisayarın aniden kilitlenmesini sağlayan, o korkutucu "garson" yazılımı hangisiydi? Windows Defender CafeWorld TeamViewer Akınsoft / HandyCafe Bilgisayarda bu logoyu gördüğünüzde, hangi efsane programla CD kopyalıyordunuz? WinRAR Nero Daemon Tools Deep Freeze Bir MP3 indirmek uğruna bilgisayara 50 tane virüs bulaştırdığımız o meşhur program neydi? Winamp LimeWire mIRC WinMX Tüplü televizyonun arkasına takmaya çalışırken pinlerini yamulttuğumuz, görüntü yeşile dönünce arkasına geçip oynattığımız o efsane kablo? Scart Kablo HDMI VGA Fiber Optik WhatsApp yok, paket yok, kontör (TL) yok... Arkadaşına "ben geldim" veya "beni ara" demek için kullandığımız o milli iletişim yöntemi neydi? Çaldırıp kapatmak MMS Göndermek Sesli Mesaj Bırakmak Ödemeli Arama Sonuçları Gör Sadece Efsane Teknoloji Kurtlarının %100 Yapabileceği O Test! Tekrar Dene