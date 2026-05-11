Her Soruyu Yanıtlayan, Gürültüyü Azaltan Kulaklık İçin Yeni Renk Geldi

Nothing'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni renk seçeneği resmî olarak duyuruldu. Açık kulak tasarımına sahip Nothing Ear Open, şu ana kadar sadece beyaz renkle kullanıcılarla buluşmuştu. Marka tarafından sunulan yeni renk ile birlikte kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği iki renk seçeneği oldu.

Nothing Ear Open İçin Hangi Renk Seçeneği Geldi?

Nothing Ear Open için mavi renk seçeneği sunuldu. Üstelik bu renk sadece kulaklıklarda değil, şarj kutusunda da mevcut. Bunun yalnızca tasarıma etkisi olduğunu belirtelim. Donanım tarafında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yeni renk seçeneğini tercih eden kişiler, orijinal kulaklık modelindeki özelliklere sahip olmaya devam ediyor.

Nothing Ear Open'ın Yeni Renk Seçeneği Türkiye'de Sunulacak mı?

Nothing Ear Open şu an Türkiye'de Nothing Türkiye garantili olarak satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda akıllı saatin mevcut beyaz rengin yanında mavi renk seçeneğiyle de kullanıcılarla buluşabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin şimdiye kadar bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişebileceğini not düşelim.

Nothing Ear Open'ın Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Ear Open, Türkiye'de Nothing Türkiye garantili olarak 4 bin 998 TL'ye satılıyor. Yeni renk seçeneğinin sadece tasarım bakımından farklılık getirmesi, donanım tarafında herhangi bir etkisinin bulunmaması ise renk seçeneğine göre cihazın fiyatının değişmeyeceğini gösteriyor. Yani yeni renk seçeneği Türkiye'deki kullanıcılara sunduğunda yine aynı fiyat söz konusu olacaktır.

Nothing Ear Open'ın Özellikleri Neler?

Sürücü: 14,2 mm dinamik sürücüler

Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla toplam 30 saat

Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla toplam 30 saat Gürültü Azaltma: Konuşma için 3 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma

Bas Geliştirme: Mevcut

Mevcut Hızlı Şarj: Sadece 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanım süresi

Sertifika: IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Kulaklık Boyutları: 51,3 mm x 41,4 mm x 14,4 mm

Şarj Kutusu Boyutları: 125,9 mm x 44 mm x 19 mm

125,9 mm x 44 mm x 19 mm Kulaklık Ağırlığı: 8,1 gram

Şarj Kutusu Ağırlığı: 63,8 gram

63,8 gram ChatGPT Entegrasyonu: Mevcut

Bağlantı: Bluetooth 5.3

Nothing Ear Open'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Nothing Ear Open, tek şarjla 8 saate kadar kullanım süresi elde etmenize olanak tanıyor. Bu süre, şarj kutusunu da göz önüne aldığımızda toplamda 30 saate kadar ulaşıyor. Elbette ki çoğu kişi tüm gün boyunca kulaklık takmıyor, arada sırada şarj kutusuna koyarak günlük işlerine odaklanabiliyor. Dolayısıyla pil ömrünün genel kullanıcı kitlesi için yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Nothing Ear Open Suya Dayanıklı mı?

Kulaklık, belirli bir seviyeye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olduğunu gösteren IP54 sertifikasına sahip. Onu deniz suyuna maruz bırakmaktan, sıcak su ile duş almaktan mutlaka kaçınmak gerekiyor fakat gün içinde yoğun antrenman yaparken terlerseniz veya üzerinize hafif su sıçrarsa endişelenmenize gerek yok. Kulaklığınız bu tür durumlardan etkilenmeyecektir.

Nothing Ear Open Gürültü Engelliyor mu?

Ear Open, açık kulak tasarımına sahip olduğu için onu takarken çevreden gelen sesleri duyabiliyorsunuz ama Nothing, bu cihazda konuşma için 3 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma teknolojisini kullanıyor. Bu da bir arkadaşınızla konuşurken çevreden gelen seslerin bastırılıp sizin sesinizin ön plana çıkarılacağı anlamına geliyor. Bu özelliğin rüzgâr sesine karşı da etkili olduğunu belirtelim.

Nothing Ear Open Sorulan Soruları Nasıl Yanıtlıyor?

Nothing'in bu açık kulak tasarımlı kulaklığı, ChatGPT entegrasyonuna sahip. Nerede olursanız olun, sadece konuşarak ChatGPT'ye erişebiliyor ve sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli GPT'den güç alan ChatGPT, bu kulaklıkta sizin için bir asistan olarak görev üstleniyor.

Editörün Yorumu

Nothing, farklı şeyler denemekten geri durmayan bir marka ve bu yüzden dünya genelinde çok sayıda kişinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ear Open için sunduğu mavi renk seçeneği de bana göre markanın alışagelmişin dışında tasarım anlayışını yansıtıyor. Tabii, bu renk seçeneği sadece farklı bir şeyler sunmak için başvurulan bir yöntem değil. Bilindiği üzere mavi renk, güven ve huzurun sembolü olarak görülüyor. Markanın sunduğu bu yeni renk seçeneği, tüketiciler için daha çok göz önünde bulundurulacak bir seçenek olacaktır.