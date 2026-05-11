2 Bin Dolarlık Katlanabilir iPhone Sadece İki Renkte Gelecek!

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce iPhone Ultra'nın özellikleri ve tasarımı gün yüzüne çıktı. Şimdi ise yine tasarımla ilgili dikkat çeken bir sızıntı paylaşıldı. Öyle ki katlanabilir iPhone Ultra'nın renk seçenekleri gözler önüne serildi.

iPhone Ultra'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

2 bin doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone Ultra'nın beyaz ve abis (derin mavi) olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı iddia edildi. Beyaz renk seçeneği geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı ancak ikinci rengin ne olacağı bilinmiyordu.

Son sızıntılarla birlikte ikinci seçeneğin abis rengi olduğu da netlik kazandı. Bu arada söz konusu renk seçeneğinin iPhone 17 Pro modellerinde de olduğunu belirtelim. Görünüşe göre Apple, iPhone 17 Pro’daki abis renginin gördüğü ilgiden memnun kalmış olacak ki aynı renk seçeneğine iPhone Ultra modelinde de yer vermeyi planlıyor.

Apple Neden Katlanabilir iPhone'da Az Sayıda Renk Tercih Ediyor?

Apple iPhone 17 modelinde beş, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'te üç, iPhone Air'de dört ve iPhone 17e'de ise üç farklı renk seçeneği sundu. Peki iPhone Ultra neden yalnızca iki renk seçeneğiyle gelecek? Bunun en büyük nedeni olarak üretim sürecindeki zorluklar gösteriliyor.

Bildiğiniz üzere katlanabilir akıllı telefonlar, standart telefonlara kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Yani üretim süreçleri çok daha zor. Özellikle menteşe sistemi ve katlanabilir ekran yapısı üretim tarafında ciddi zorluklara neden oluyor.

Her yeni renk seçeneği ise ek üretim maliyeti anlamına geliyor. Üstelik bu durum yalnızca maliyetle sınırlı kalmayıp farklı kaplama süreçleri ve daha fazla stok yönetimi ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle Apple'ın üretim sürecini mümkün olduğunca sade tutmak istediği belirtiliyor.

Bununla beraber telefonun 2 bin dolardan daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı biliniyor. Rakip katlanabilir telefonların büyük çoğunluğu ise daha düşük fiyatlara sahip. Bu doğrultuda Apple'ın kullanıcıları daha fazla ödeme yapmaya ikna etmek için renk çeşitliliğinden ziyade malzeme kalitesi, dayanıklılık ve güçlü donanıma odaklandığı düşünülüyor.

iPhone Ultra'nın Renk Seçenekleri Satışları Etkiler mi?

Apple'ın yalnızca iki renk seçeneği sunmasının iPhone Ultra satışlarını etkileyip etkilemeyeceği büyük bir soru işareti. Sektör kaynaklarına göre kullanıcıların büyük çoğunluğu renklerden ziyade cihazın tasarımı ve performansına odaklanacak. Elbette bu telefonu yalnızca Apple ürettiği için satın alacak kullanıcı kitlesi de küçümsenecek seviyede değil. Ancak renk seçeneklerinin tamamen önemsiz olduğunu söylemek de yanlış olur.

Apple'ın geçmişte iPhone modellerinde kullandığı Sierra Mavisi, Derin Mor, Çöl Titanyum ve Turuncu gibi renkler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmüş ve satış rakamlarına önemli katkı sağlamıştı. Hatta bazı kullanıcıların yalnızca özel renk seçenekleri nedeniyle yeni modele geçtiğini bile görmüştük.

Bu doğrultuda Apple'ın yalnızca iki renk seçeneği sunarak hem daha premium bir algı oluşturmayı hem de sınırlı seçenek stratejisiyle dikkat çekmeyi hedeflediği düşünülüyor. Dolayısıyla renk seçeneklerinin satışlar üzerinde mutlaka etkisi olacaktır.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra, eylül ayında düzenlenecek etkinlikte kullanıcılarla buluşacak. Aynı lansamanda iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max de sahneye çıkacak. iPhone Ultra'nın tanıtılmasıyla birlikte hemen satışa çıkması pek peklenmiyor. Güvenilir sektör kaynaklarına göre satışlar, tanıtımdan aylar sonra 2027'nin başında anca başlayabilir. Satışa sunulduğunda bile yüksek ilgiye rağmen yeteri kadar stok olmayabilir.

Editörün Yorumu

Apple'ın katlanabilir iPhone Ultra'da yalnızca iki renk seçeneği sunacak olması beni pek şaşırtmadı. Şirketin halihazırda üretim ve tedarik tarafında çeşitli sorunlar yaşadığı biliniyor. Hatta telefonu satın alan kullanıcıların cihazlarına hemen ulaşamayabileceği bile iddia ediliyor. Bu nedenle Apple'ın daha az renk seçeneğiyle üretim sürecini olabildiğince hızlı ve sorunsuz tutmaya çalıştığını düşünüyorum.