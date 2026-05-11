Samsung'dan Galaxy S24 Serisine One UI 8.5! Dağıtım Başladı

Samsung, ilk olarak mart ayında Galaxy S26 serisiyle yayınladığı Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kısa süre önce Galaxy S25 serisi için kullanıma sunmuştu. Milyonlarca kullanıcı güncellemeyi almaya başlarken Güney Koreli teknoloji devi şimdi de 2024'te piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi için dağıtım sürecini başlattı.

Samsung Galaxy S24 Serisi One UI 8.5 Güncellemesini Almaya Başladı

Galaxy S24 serisi için One UI 8.5 dağıtımı şu an için Güney Kore’de başladı ancak güncellemenin kısa süre içerisinde küresel olarak da yayınlanması bekleniyor. Samsung’un güncellemeyi sunacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu belirtelim.

Yaklaşık 4,5 GB boyutundaki yeni sürüm, kullanıcılara kademeli olarak ulaştırılıyor. Eğer Galaxy S24, Galaxy S24+ veya Galaxy S24 Ultra modellerinden birine sahipseniz önümüzdeki günlerde güncellemeyi cihazınıza yükleyebileceksiniz. Peki One UI 8.5, ne gibi yenilikler getiriyor?

One UI 8.5 Güncellemesiyle Hangi Yenilikler Geliyor?

Android 16 tabanlı One UI 8.5, baştan sona büyük bir tasarım değişikliği yerine küçük arayüz değişiklikleri, performans, akıcılık ve yapay zekâ destekli yeniliklere odaklanıyor. Samsung’un Galaxy S26 serisiyle duyurduğu bazı Galaxy AI özellikleri de bu güncellemeyle birlikte Galaxy S24 modellerine geliyor.

Yeni sürümle beraber Hızlı Panel tarafında yer alan kısayollar için daha fazla özelleştirme seçeneği sunulurken daha fazla güç tasarrufu modu da eklendi. Ayrıca yenilenen pil kullanım ekranı sayesinde enerji tüketimini daha detaylı şekilde görüntülemek mümkün hâle geldi. Bununla beraber ana ekrandaki uygulama ikonlarının üç boyutlu tasarıma kavuştuğunu da söyleyelim.

Kamera tarafında ise aynı anda hem ön hem de arka kamerayla video kaydı yapabilme özelliği dikkat çekiyor. Galeri uygulamasına eklenen Galaxy AI özelliği sayesinde farklı fotoğraflardaki nesneleri tek bir karede birleştirmek de mümkün hâle geliyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Samsung telefonunuza One UI 8.5 güncellemesini yüklemek için ilk olarak Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Ardından "Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin ve "İndir ve Yükle" seçeneğine dokunun. Eğer güncelleme cihazınıza sunulduysa birkaç dakika içerisinde indirme işlemi tamamlanacaktır. Sonrasında kurulumu başlatabilirsiniz.

Bu arada güncelleme işlemi sırasında telefonunuzun şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına dikkat edin. Ayrıca mobil internet kotanızın harcanmaması için bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınızı kontrol etmenizde fayda var.

Samsung Galaxy S24 Serisi Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung Galaxy S24 serisi, şirketin verdiği resmi güncelleme sözü kapsamında 7 yıl boyunca Android ve One UI güncellemesi alacak. Telefonlar kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkmıştı. Bu nedenle serinin Android 21 tabanlı One UI 13 sürümüne kadar güncelleme alması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un 2031 yılına kadar güvenlik güncellemeleri sunacağını da belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Samsung, One UI 8.5 güncellemesi için maalesef biraz geç kaldı. Açık konuşmak gerekirse kullanıcıların beklentisi şirketin yeni sürümü çok daha erken yayınlamasıydı. Özellikle Android 16’nın çıkışından sonra Samsung’un bu süreçte daha hızlı hareket etmesi bekleniyordu. Yine de şu noktada "geç olsun güç olmasın" demekten başka seçenek yok gibi görünüyor.