BYD Dolphin Mini Yenilendi! Zorlu Şartlarda Bile Engelleri Görüyor

BYD, 2026 model Dolphin Mini'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Çin'de Seagull olarak adlandırılan model, şehir içinde otomobil sürmeyi oldukça kolaylaştıran bir özellikle birlikte geliyor. Fiyatı hangi sürümün seçildiğine bağlı olarak değişiklik gösteren model, sürücü ve yolcuları iç tarafta konfor odaklı özelliklerle karşılıyor.

2026 Model BYD Dolphin Mini'nin Özellikleri Neler?

Maksimum Güç: 55 kW (74 beygir)

Maksimum Tork: 135 Nm

Batarya Kapasitesi: 30.08 kWh (CLTC standartlarına göre 305 km menzil / WLTP standartlarına göre 244 km) / 38.88 kWh batarya (CLTC standartlarına göre 405 km menzil / WLTP standartlarına göre 324 km menzil)

Konfor: Isıtmalı ön koltuklar, 6 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu

Güvenlik: LIDAR (Gelişmiş çevre algılama teknolojisi), şehir içi otomatik navigasyon, trafik ışığı algılama, otomatik acil frenleme, sürücü izleme sistemi

Uzunluk: 3780 mm

Genişlik: 1715 mm

Yükseklik: 1540 mm

Aks Mesafesi: 2500 mm

Jantlar: 16 inç

Renk Seçenekleri: Turuncu ve yeşil

Yeni BYD Dolphin Mini'nin dört farklı sürümü mevcut. Bütün versiyonlarda mevcut motor 55 kW (74 beygir) güç ve 135 Nm tork üretiyor. Bu değerler, aracın günlük kullanım için yeterli olduğunu gösteriyor. Çocuğunu okula bırakanlar ya da işe gidip gelenler tarafından da tercih edilebilecek olan bu araç daha çok kısa mesafe kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yeni model, 30.08 kWh ve 38.88 kWh olmak üzere iki batarya kapasitesi ile sunuluyor. Bunlardan ilki, 305 kilometre menzil sunuyor. Diğerinin menzil değeri ise 405 kilometre. Elbette ki bu değerler Çin yollarına odaklanıyor. Türkiye'ye gelmesi durumunda aynı mesafeyi katetmek pek mümkün olmayacaktır. Bu senaryoları değerlendirirken CLTC standartlarına göre belirlenen bu menzil değerlerini WLTP değerine dönüştürürüz.

Bu aracın Türkiye yollarında ne kadar mesafe katetmeye imkân tanıyacağını öğrenmek için başvurduğumuz bu işlemde CLTC değerini yüzde 20 oranında azaltıyoruz. Buna göre 30.08 kWh batarya kapasitesini tercih eden bir kişi 244 kilometre, 38.88 kWh batarya kapasitesini seçen bir kişi ise 324 kilometre menzil elde edecektir.

Aracın en dikkat çekici özelliği, LIDAR teknolojisine sahip olması. Bu özellik sayesinde görüş alanı yeterince net olmadığında bile çevredeki engelleri belirlemek oldukça kolay bir hâl alıyor. Araç ayrıca şehir içi otomatik navigasyon ve trafik ışığı algılama gibi güvenlik özellikleri ile donatılmış durumda.

2026 Model BYD Dolphin Mini'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Yeni BYD Dolphin Mini, turuncu ve yeşil tonlarının oldukça canlı tonları ile birlikte geliyor. 16 inçlik jantlara sahip olan otomobil, 3780 mm uzunluğa ve 1715 mm genişliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında ise 2500 mm mesafe bulunuyor.

Boyutuna baktığımızda özellikle dar sokaklarda ilerlemeyi kolaylaştırdığını görüyoruz. Benzer şekilde park etme sürecini de epey zahmetsiz kılıyor. Dış görünümüne rağmen iç kısımda yeterli olarak kabul edebileceğimiz bir diz mesafesi bulunduğunu da belirtelim. Tabii, bunun büyük bir SUV kadar rahat hissettirmeyeceğini de ayrıyeten not düşmekte fayda var.

2026 Model BYD Dolphin Mini'nin Fiyatı Ne Kadar?

BYD Dolphin Mini'nin 305 kilometre menzil sunan Vitality sürümü için 69 bin 900 yuan (466 bin 968 TL), aynı menzil değerine sahip Freedom sürümü için 78 bin 900 yuan (527 bin 99 TL) fiyat etiketi belirlendi. Diğer yandan 405 kilometre menzil değeri ile dikkat çeken Zizai sürümü 78 bin 900 yuan (527 bin 99 TL), aynı menzil değerine sahip Flying versiyonu 85 bin 900 yuan (573 bin 863 TL) fiyatla müşterilerle buluşacak. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 850 bin TL'yi bulacaktır.

2026 Model BYD Dolphin Mini Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin Mayıs 2026 fiyat listesine baktığımızda Dolphin de dahil olmak üzere çok sayıda modelin listede yer almadığını görüyoruz. Şu an yalnızca 4 model mevcut. Bu da BYD'nin Türkiye'deki araç yelpazesini şimdilik epey daralttığını gösteriyor. Öte yandan markanın son zamanlardaki hamlelerine baktığımızda önceliğini daha çok kâr elde ettirecek modellere verdiğini görüyoruz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda ise BYD Dolphin Mini'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali şu anlık oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

BYD Dolphin Mini ya da Çin'de kullanılan ismiyle Seagull'un özellikle şu an odaklandığı Çin pazarında oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Fiyat açısından da ilgili pazara göre oldukça uygun görünüyor. Ne var ki aynı avantajlara Türkiye'de sahip olacağını söylemek zor. Bu tür araçlar genellikle odaklanılan pazarlarda ikinci ya da üçüncü araç olarak tercih edilir. Türkiye'de ise çoğunlukla tek bir araç ile bütün işlerimizi yaparız.

Yeni Dolphin mini, müşterilerin tüm beklentilerini karşılayacak bir araç olmadığı için talep de markanın hedeflediği oranda olmayacaktır. Bu, satışların da düşük kalmasına sebep olacaktır. O yüzden bu modelin Türkiye'deki sürücüler ile buluşma ihtimalinin şu anlık epey düşük olduğu kanaatindeyim.