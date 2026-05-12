Uygun Fiyatlı İki Kulaklık Tanıtıldı! 60 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Lyne Originals, iki yeni kulaklık tanıttı. Startup serisinin en yeni modelleri olan bu üç cihazın her biri farklı özellikler ile ön plana çıkıyor. Özellikle Startup 68 modeli, uzun pil ömrü ve gürültü azaltma gibi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekerken Startup 70 ise oyuncuları epey avantajlı hâle getiren ve müzik dinleme deneyimini üst seviyeye çıkaran özellikler taşıyor.

Lyne Startup 68'in (CoolPods 15 Pro) Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 60 saate kadar

60 saate kadar Düşük Gecikme Modu: Mevcut

Mevcut Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Bağlantı: Bluetooth 5.1

Lyne Startup 68'in öne çıkan özelliklerinin başında uzamsal ses desteği geliyor. Bu, sesin sadece sağ ve soldan değil, her yönden geliyormuş gibi hissetmenize olanak tanıyor. Oyun oynarken düşmanların yerini daha iyi belirlemenizi sağlayan bu teknoloji, müzik dinlerken de sanatçının yanınızdaymış gibi hislere kapılmanızı sağlıyor.

Dört mikrofonla donatılan cihaz, oyun oynarken diğer oyunculara karşı dezavantajlı konumda olmamanız ya da film izlerken dudak senkronizasyonu gibi sorunlarla karşılaşmamanız için 47 ms düşük gecikme moduna sahip. Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan cihaz, 60 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bunun özellikle kulaklığı sık sık şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Bu arada gürültülü ortamlarda sesinizin net şekilde iletilmesi için ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) özelliğine sahip olduğunu da not düşelim.

Lyne Startup 68'in (CoolPods 15 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Startup 68 için 6,28 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 284 TL'ye denk geliyor. Markanın yeni kulaklığı eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 600 TL'yi bulabilir. Tabii ki konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

Lyne Startup 70'nun (CoolPods 16 Pro) Özellikleri Neler?

Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Düşük Gecikme Modu: Mevcut

Mevcut Bağlantı: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Pil Ömrü: 60 saate kadar

Lyne Startup 70, diğer model Startup 68 ile donanım tarafında hemen hemen aynı özelliklere sahip. Cihaz, uzamsal ses desteği sayesinde üç boyutlu sanal ses ortamı sağlayarak sizi âdeta konserde gibi hissettirirken 47 ms düşük gecikme modu ile PUBG Mobile ve benzeri oyunlar oynarken düşmanların çıkardığı sesleri erkenden tespit etmek mümkün hâle geliyor.

Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan kulaklık, 60 saate kadar müzik dinlemenize imkân tanıyor. Bir kulaklığın kutusunu sık sık şarj etmek zorunda kalmak istemeyen kişiler açısından ideal olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan bu sürenin sürekli olarak dışarıda olanlar için de uygun seviyede olduğu söylenebilir. Bu arada Nisan 2026'da tanıtılan Lyne Startup 57 de 60 saate kadar pil ömrü sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

Lyne Startup 70'nun (CoolPods 16 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Startup 70'in fiyatı, Startup 68'ten biraz daha yüksek tutuldu. Bu cihaz için belirlenen fiyat etiketi 7.33 dolar şeklinde. Güncel kurla birlikte 332 TL'ye denk geliyor. Bugün Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 700 TL civarında olacaktır. Elbette ki konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. O yüzden fiyat değişiklik gösterebilir.

Yeni Lyne Startup Kulaklıklar Türkiye'de Satılacak mı?

Lyne Originals'ın kulaklıkları şu an Türkiye'de satılmıyor. Tabii, bu Türkiye'ye hiçbir zaman gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Normalde Türkiye'de faaliyet göstermeyen pek çok markanın kulaklığı ithalatçı garantili olarak satılıyor. Eğer bu kulaklıklara da yoğun ilgi olursa ithalatçı garantili olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Cihazın maliyetinin nispeten düşük olması da bunu mümkün kılıyor.

Editörün Yorumu

Lyne Startup 70'in özellikle düşük gecikme modu sayesinde başta oyuncular ve film izleyerek vakit geçirmekten hoşlananlar için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Startup 68 de çevresel gürültü engelleme özelliği ve Bluetooth 6.0 desteği sayesinde sesli görüşmeleri oldukça zahmetsiz hâle getirecektir.