Bu Efsane Telefonları Görünce Tanıyabilecek misin?

Bir dönemin efsane telefonlarını tek bakışta tanıyabilir misiniz? Eğer cevabınız evet ise sizim için hazırladığımız bu test afızasına güvenen kullanıcıları nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Efsane Telefonları Görünce Tanıyabilecek misin?” başlıklı testte Nokia’dan BlackBerry’ye, Sony Ericsson’dan HTC’ye kadar birçok unutulmaz model yer alıyor.

Bir dönemin efsane telefonlarını hatırlıyor musun? 8 soruda teknoloji hafızanı test ediyoruz. Efsane Telefonları Görünce Tanıyabilecek misin? Bu efsane telefon hangisi? Nokia 3310 Nokia 6600 Nokia 1100 Nokia 3210 Kapaklı telefon denince akla gelen bu model hangisi? Samsung E250 Nokia 7610 Motorola Razr V3 Sony Ericsson K750i Bu telefon özellikle müzik odaklı yapısıyla popüler olmuştu. Modeli hangisi? Sony Ericsson K800i Sony Ericsson W810i Nokia N73 Samsung D900 Bu model akıllı telefon döneminin en önemli kırılma noktalarından biriydi. Hangisi? iPhone 2G iPhone 3GS iPhone 4 iPod Touch Kızaklı tasarımı ve kamerasıyla döneminin en iddialı telefonlarından biri olan bu model hangisi? Nokia 5800 XpressMusic Nokia N97 Nokia E71 Nokia N95 Q klavyesiyle iş insanlarının vazgeçilmezlerinden olan bu telefon hangisi? HTC ChaCha Nokia E63 Palm Treo BlackBerry Bold Samsung’un Android tarafında büyük çıkış yaptığı bu model hangisi? Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy S2 Samsung Wave Samsung Omnia Bu telefon, tasarımıyla döneminin en dikkat çeken Android modellerinden biriydi. Aşağıdakilerden Hangisi? HTC One M7 LG G2 Sony Xperia Z Nexus 5 Sonuçları Gör Efsane Telefonları Görünce Tanıyabilecek misin? Tekrar Dene

Test Sonunda Hangi Sonuçlar Çıkıyor?

Kullanıcılar verdikleri cevaplara göre dört farklı sonuçtan biriyle karşılaşıyor. Eski telefonları neredeyse hiç zorlanmadan bilenler Teknoloji Uzmanı sonucunu alıyor. Özellikle tuşlu telefon dönemini iyi hatırlayanlar için Nokia Kuşağı sonucu öne çıkıyor.

Daha çok iPhone, Android ve BlackBerry dönemine hâkim olan kullanıcılar Akıllı Telefon Geçiş Kuşağı sonucuyla karşılaşıyor. Model isimlerini karıştıran ama yine de birçok telefonu tanıdık bulan kullanıcılar ise Tahminci Kullanıcı kategorisine giriyor.

Bugün akıllı telefonlar birbirine daha çok benziyor olabilir. Ancak 2000’lerde ve 2010’ların başında çıkan birçok telefon, tasarımıyla hemen akılda kalıyordu. Kimi sağlamlığıyla, kimi kızaklı yapısıyla, kimi Q klavyesiyle, kimi de müzik ya da kamera özellikleriyle popüler olmuştu.

Bu test de tam olarak o dönemi hatırlayanlara sesleniyor. Nokia 3310’u, Motorola Razr V3’ü veya Nokia N95’i görünce hemen tanıyorsanız işiniz kolay olabilir. Ancak seçenekler ilerledikçe telefon hafızanız sandığınız kadar güçlü mü, test bunu ortaya çıkarıyor.