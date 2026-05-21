120Hz Ekranlı Xiaomi 17T Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi

Xiaomi çok yakın bir zamanda yeni bir telefon tanıtacak. Markanın Xiaomi 17T olarak adlandırıldığı bu modelin Türkiye'de ne zaman ön siparişe açılacağı da netlik kazandı. Merakla beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca cihazda genel olarak yüksek performans sağlayacak bir işlemci bulunması bekleniyor.

Xiaomi 17T Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Xiaomi 17T, 28 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye'de ön siparişe açılacak. Hatırlatmak gerekirse 2025 yılının Eylül ayında kullanıcılarla buluşturulan Xiaomi 15T de şu an 12 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışta. Dolayısıyla bu cihazın da 512 GB'a kadar depolama seçeneği ile piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Xiaomi 17T'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin resmî Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı fakat Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü şu an Türkiye'de 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni model, öncekine göre daha iyi bir donanıma sahip olacak. Bunu göz önüne alacak olursak yeni modelin de 43 bin TL civarı başlangıç fiyatına sahip olabileceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Elbette ki çekilen fotoğrafların kalitesini belirleyen tek unsur çözünürlük değil, yazılım da oldukça büyük önem taşıyor. Xiaomi 15T'nin kamera testlerine baktığımızda gerek yakınlaştırma gerek canlılık gerek gece çekimlerinde etkili sonuçlar verdiğini görüyoruz. Muhtemelen yeni modelde de buna benzer kalitede fotoğraflar çekilebilecek.

Xiaomi 17T Hangi İşlemci ile Gelecek?

Yeni telefon, Dimensity 8500 Ultra işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, daha önce POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de tercih edildiğini gördüğümüz işlemci, PUBG Mobile'da ortalama 90 FPS, yoğun efektlerle dolu yetenekler dolayısıyla savaş sırasında cihazı oldukça zorlayabilen Genshin Impact'te ise ortalama olarak 50-60 FPS görülebiliyor.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran boyutuna sahip olacak cihaz, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekran sayesinde canlı görüntü elde edilebilecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise animasyonlar oldukça akıcı bir hissiyat sağlayacak. Özellikle daha önce 60Hz yenileme hızına sahip telefon kullananlar aradaki farkı hissedecek. Xiaomi 15T'de ise 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,83 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulduğunda geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yoğun güç tüketen oyunlarda ideal performans sağlayacaktır. Ayrıca telefonda film ve dizi izlemeyi tercih edenlere de canlı bir görüntü sunarak beklentileri karşılayacaktır. Erişilebilir bir fiyata sahip olursa talep görecektir.