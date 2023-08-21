Adobe Açıkladı: Efsanevi Yazılımcı Hayatını Kaybetti!

Dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden birisi olan Adobe'nin kurucu ortaklarından John Warnock, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazılımcının eşi Marva Warnock ve çocuklarından henüz ölüm nedeni hakkında bir açıklama gelmedi.

Photoshop'un mimarı olan Warnock, teknolojideki ustalığı sayesinde Adobe yazılımlarını dünyayla buluşturdu.

Dr. John Warnock, 1982 yılında iş ortağı Dr. Charles Geschke ile birlikte Adobe'yi kurdu. Adobe'nin ilk ürünü günümüzün masaüstü yayıncılık endüstrisinin temel taşlarından olan PostrScript programlama dili oldu.

1984'teki bu atılım sayesinde şirket, tüm dünyada büyük ses getirdi. 80'li yılların yayıncılık devrimini gerçekleştiren Warnock, görsel efektler için kullanılan temel araçları kullanıma sundu.

Ayrıca üst düzey teknik becerileri sayesinde 1969 yılında gizli yüzey tespiti için Warnock algoritmasını icat etti.

Üstün başarılarından ötürü Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası, IEEE Bilgisayar Topluluğu’ndan Bilgisayar Girişimcisi Ödülü, Amerikan Elektronik Derneği Başarı Madalyası ve Marconi Ödülü gibi birçok prestijli ödülün sahibi oldu.

Şirketin şimdiki başkanı ve CEO’su Shantanu Narayen, üstadı olarak andığı John Warnock hakkında şunları söyledi:

"Sevgili kurucu ortağımız Dr. John Warnock'un 82 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. John'un dehası ve teknolojik yenilikleri dünyayı değiştirdi. Onlarca yıldır ilham kaynağı olduğu Adobe topluluğu ve sektör için üzücü bir gün.

John Warnock, bizim neslimizin en büyük mucitlerinden biriydi ve insanların iletişim kurma biçimini etkiledi. Kendisi benim rol modelim ve akıl hocam olsa da onu en çok bir arkadaş olarak tanıdığım için minnettarım."