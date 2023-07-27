Adobe, Photoshop Beta Sürümüne Yeni Bir Özellik Getirdi: Generative Expand

Hatırlarsanız Adobe, yakın bir zamanda Phtoshop beta sürümüne yapay zeka güncellemeleri getirdi. Önce Adobe Firefly AI beta güncellemesi geldi, görüntü oluşturma ve metin efektlerinin kullanımı kolaylaştı. Ardından Mayıs ayında Generative Fill ve Photoshop beta ile Firefly entegrasyonu geldi.

Adobe' nin blog sayfasında yayınlanan yazıya göre yeni bir güncelleme daha geldi ve bu sayede yapay zeka kullanımı işleri daha da kolaylaştıracak. Adobe, Generative Expand özelliği için "Photoshop beta sürümünde, kullanıcıların görüntüleri tek tıklamayla sihirli sonuçlarla genişletmesini sağlayan yeni bir iş akışı." ifadelerini kullandı.

Generative Expand Ne İşe yarar?

Generative Expand, görüntülerin orijinal boyutunu değiştirip genişletebileceğiniz bir özellik. Kısacası; kullanıcıların en boy oranını ayarlamak, odağı hizalamak veya bir görüntünün arka planını genişletmek istediği durumlarda rahat ve özgürce kullanabileceği, sınırları olmayan bir güncelleme.

Görüntülerin tuvalini hem kırpıp hem de genişletebilirsiniz. Çoklu genişletme seçeneklerini kullanabilir, piksel kaybetmeden döndürme işlemlerini yapabilirsiniz. Grafikler ve desenlerden faydalanarak yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Generative Expand'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de 100'den fazla dili destekleyen bir güncelleme olması.

Nasıl Kullanılır?

Generative Expand' i kullanmaya başlamak istiyorsanız şu adımları uygulamalısınız:

1. Araç çubuğundan Kırpma seçeneğine tıklayın. Böylece kırpma sınırları, resminizin kenarlarında ve köşelerinde görüntülenir.

2. Seçenekler çubuğunda, başlangıçta Varsayılan olarak ayarlanan Dolgu açılır menüsünden Generative Expand'i seçin.

3. Köşe ve kenar tutamaçlarını dışarı doğru sürükleyerek tuval boyutunu istediğiniz boyutta genişletin.

4. Görünen Bağlamsal Görev Çubuğunda Üretken Genişletme düğmesini seçin.

5. Tuval üzerindeki Bağlamsal Görev Çubuğuna bir metin istemi yazın ve Oluştur düğmesine basın. Böylece üretken katmanınızı Katmanlar panelinde görüntüleyebilirsiniz.

6. Oluşturmak istediğiniz nesneyi veya sahneyi açıklamak için basit bir dil kullanın.

7. Özellikler panelinde açılan üç görüntü seçeneğinden birini seçin. Ve işte artık üretken yapay zeka sistemini kullanarak sınırları genişlettiniz.

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