Para Transferi Yapanlar Dikkat! EFT Ücretlerine Zam Geldi

2025 yılı itibarıyla bankacılık işlemlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Farklı bankalar arasında para transferi yapmayı planlayanlar için kötü haber geldi: EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Bu artış, tüm bankalar için geçerli olacak ve bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

EFT Ücretleri 2025'te Ne Kadar Oldu?

Yeni tarife, farklı tutarlardaki para transferleri için belirlenen kesinti oranlarında kayda değer bir yükseliş öngörüyor. İşte yeni ücretlendirme:

6.300 TL’ye kadar olan transferler:

Önceki tarifede 4,43 TL olan EFT ücreti, 2025 itibarıyla 6,39 TL olarak belirlendi.

6.300 TL - 304.800 TL arası transferler:

Bu tutarlar için uygulanan EFT ücreti, 8,86 TL’den 12,79 TL ’ye çıkarıldı.

304.800 TL üzerindeki işlemler:

Büyük tutarlı para transferlerinde ise bankalar, her işlem için 159,97 TL komisyon alacak.

EFT ücretlerine yapılan bu artış, 2024 yılındaki yüzde 44,38’lik enflasyon oranına paralel olarak gerçekleşti. Bankalar, operasyonel maliyetlerin artması ve enflasyonun etkileri nedeniyle bu zammı kaçınılmaz olarak değerlendiriyor.