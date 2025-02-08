Ege'de Endişe Verici Deprem Tablosu: Binlerce Sarsıntı Kaydedildi

Yunanistan'ın ünlü yanardağlarından Kolumbo'nun deniz altında yer alan aktif bir volkan olması nedeniyle, artan depremler volkanik hareketlilik ihtimalini de gündeme taşıyor.

Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, üç olası senaryo üzerinde durduklarını belirtti. Bunlar:

Depremlerin zamanla azalması ve sismik hareketliliğin düşmesi

Bölgedeki gerginliğin büyük bir depremle sonuçlanması

Santorini'yi ciddi şekilde etkileyecek 6 büyüklüğünde bir depremin yaşanması ve ardından tsunami oluşma riski şeklinde öne çıkıyor.

Sadece Bir Günde 90'dan Fazla Deprem Kaydedildi

Son iki hafta içinde 9.000'den fazla deprem kaydedildi. Sadece 6 Şubat'ta 90'dan fazla sarsıntı yaşandı ve 18 depremin ölçeği 4.0 veya üstündeydi.

Bu artış Santorini'de büyük bir hareketliliğin habercisi olabilir. Yunan mitolojisinde Enkelados'un dev nefesi olarak betimlenen bu depremler, bölgedeki volkanik ve sismik aktivitenin daha da şiddetlenebileceği ihtimalini artırıyor.

Depremler nedeniyle Santorini'nin 15 binlik nüfusunun büyük bir kısmı adayı terk etti. Yerel halk korku içinde ve sarsıntılar turizmi de baltalamaya başladı.

Sarsıntılar Kolumbo Yanardağı'nın patlamasına sebep olabilir. Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, olası bir patlamanın büyük bir coğrafyayı silebileceğini savunuyor.