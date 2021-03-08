Eğitimli Köpekler, Koronavirüs Vakalarını Daha Kısa Sürede Tespit Ediyor

Son yapılan bir araştırmaya göre eğitimli köpekler, koronavirüs vakalarını PCR testlerinden yaklaşık bir hafta önce tespit edebiliyor. Bu araştırmada köpeklere futbolcuların koltuk altı bölgesinden alınmış ter örnekleri koklatıldı ve çalışmanın sonucunda enfeksiyonun ilk gününden itibaren COVID-19 kokusunun mevcut olduğu ortaya çıktı.

Eğitimli Köpekler, Koronavirüs Vakalarını Bulmakta Ne Kadar Başarılı?

Belçika'da yapılan bir araştırma, özel olarak eğitilen köpeklerin COVID-19'a yakalanmış kişileri laboratuvar sürüntü testlerinden yaklaşık bir haftadan daha uzun bir süre önce tespit edebildiğini gösterdi. Araştırma sırasında futbolculara köpeklerin COVID-19 vaka tespitinde ne kadar başarılı olduğuna ilişkin oldukça önemli bilgiler ortaya çıktı.

Araştırmada ilk olarak koltuk altlarından ter örnekleri alınan futbolcuların teri özel olarak eğitilmiş köpeklere koklatıldı. Araştırma sonucundaysa COVID-19'a yakalanan kişilerin üzerine enfeksiyonun ilk gününden itibaren koronavirüse özel bir koku sindiği öğrenildi.

Flaman gazetesi De Standaard'a göre köpeklerin COVID-19 tespitinde yüzde 99,5'lik bir doğruluk oranına sahip. Bu doğruluk oranının doğruluk oranına en çok güvenilen koronavirüs testi olan PCR testinden çok daha fazla olduğu söylenebilir. Çalışmada yer alan köpekleri K9 Detection'daki uzmanların eğittiği bildirildi.

K9 Detection CEO'su Johan Weckhuyzen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“PCR testi negatif çıkan, ancak bizde pozitif çıkan oyuncular vardı. Sekiz ya da dokuz gün sonra PCR testleri de pozitife döndü. Bizim sonucumuzu takip etselerdi, virüs bulaşmış oyuncu daha önce karantinaya alınırdı ve virüs, oyuncular grubunda daha fazla yayılmazdı."

Futbol kulübü, özel eğitim almış bu köpeklerin PCR testinin yerini almasının mümkün görünmediğinin ancak taraftarların tribünlere geri dönmesini sağlamak için toplu tarama testi aracı görevini üstlenebileceğinin altını çizdi. Kulüp, birkaç bin kişinin tribünlere girmeden önce PCR testi yaptırmasının hem mali hem de uygulanabilirlik açısından çok zor olduğunu ancak bu köpekler sayesinde masrafsız bir şekilde toplu tarama yapılabileceğini söyledi.

Belçika'da gerçekleştirilen bu çalışmada, Finlandiya'daki farklı bir çalışma ile aynı bulgular elde edildi. Finlandiya'daki bir havaalanında yapılan araştırma köpekler dışarıdan bakıldığında oldukça iyi durumda olan insanları durdurdu.

Köpeklerin durduğu yolculara virüs taşıyıp taşımadıklarının öğrenilmesi için test yapıldı ancak testlerin hepsi negatif çıktı. Testi negatif çıkan bu kişiler, birkaç gün sonra COVID-19 semptomlarının gün yüzüne çıktığını bildirdi ve testlerinin de pozitif olduğu öğrenildi.