Koronavirüste 3. Dalga İçin Tarih Verildi!

Koronavirüste 3. dalga yaşanacak mı? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, konuya ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gönen tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüste 3. Dalga Tarihi Ne Zaman?

Ülkemizde 2 Mart tarihinden itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi başladı. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor veya sıkılaştırılıyor. Kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubuna göre belirleniyor.

Yerinde karar dönemiyle beraber bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucunda vaka sayılarında önemli bir artış meydana geldi. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, kısıtlamaların kalktığı günlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu pandeminin böyle asla bitmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Kafeler, lokantalar böyle dolar taşarsa Nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz. Nişantaşı’nda kafe ve kapalı mekanların dolup taştığını gördüm. Trafik her yerde kilitlenmiş durumda. İnsanlar bunaldı ancak dikkatli olmalıyız. Bu şekilde devam edersek maalesef yine kötü günler bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, , “En son söyleyeceğimi ilk baştan belirteyim, İstanbul gibi metropolde bu davranış biçimiyle pandemi sürer gider. Haftalar sonra bir işim dolayısıyla Bakırköy’e gittim. Gördüğüm manzara gerçekten korkuttu. Sokaklar insan yığınlarından geçilmiyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Umarım olmaz, umarım kimsenin canı yanmaz ama birkaç hafta sonra çok ciddi vaka artışları göreceğiz. Caddeler, sokaklar arabalardan insanlardan geçilmez durumda. Vatandaşlara kapalı, dar alanlardan uzak durmaları gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Maske kullanımımız da sorunlu. Bazı kişiler bir maskeyi günlerce takıyor.”

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Son bir haftalık dönemde az da olsa tırmanışa geçen vaka artış sayısı Karadeniz’deki tablo ile ilintili. Karadeniz’den her gün binlerce insan İstanbul’a geliyor. Asıl tabloyu ise üç hafta sonra görmeye başlayacağız. İstanbul’da vaka artışı kaçınılmaz olacak. İnsanların pandemiyi ne derece anlayıp anlamadığını bir yıllık süreçte görmüş olmamız gerekiyor. ‘Biz bu işi başardık, artık tehlike geçti’ algısı yaratarak normalleşmeye giderseniz, vatandaş da tedbirleri gevşetir. Mevcut görüntüler sürdükçe pandemiyi atlatamayız” ifadelerini kullandı.