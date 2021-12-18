Ehliyet Alma Sistemi İçin Büyük Değişiklik Yolda!

Ehliyet alma sistemi ile ilgili çok büyük bir değişiklik üzerinde çalışılıyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, konu ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Tekin tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yeni Ehliyet Alma Sistemi Nasıl Olacak?

Direksiyon sınavlarının süresi uzatılacak.

Eğitimler gece de verilecek.

Adaylar farklı trafik koşullarında test edilecek.

Sınav yapılan güzergah genişleyecek.

Ders saati artacak.

Trafikte daha fazla eğitim yapılacak.

Sabah'taki habere göre İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, ehliyet alma ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Tekin tarafından aktarılan bilgilere göre ehliyet sisteminde büyük bir değişiklik meydana gelecek.

Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişikliklerin planlandığını belirten Tekin, ehliyette yeni yönetmelik ile beraber 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin olacağını ileri sürdü.

Sınav alanlarının belirli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, şu anda yapılan çalışmanın bunu gösterdiğini, yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği tüm manevralar ve deneyimleri sınavda yaşamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yeni sistemde şu andakinden çok daha ciddi ve daha uzun süreli direksiyon sınavların yapılacağını ifade eden Tekin, yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle birlikte direksiyon sınav süresinin biraz daha uzatılacağını, sınav yapılan güzergahın genişleyeceğini ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılacağını söyledi.

Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat teorik ve en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığını söyleyen Tekin, yeni yönetmelikle beraber verilecek ders saati sayılarının da artabileceğini belirtti.

Tekin, Kursiyerlerin ders alma haklarını sürücü kurslarından mutlaka talep etmesi gerektiğini çünkü girecekleri sınavın son derece ciddi olduğunu, söz konusu eğitimi almaladıkları takdirde başarılı olmalarının oldukça zor olduğunu ifade etti.

Sınavlardaki başarı oranının 2013 yılında yapılan bir değişiklik ile yüzde 99'dan yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesine düştüğünü ifade eden Tekin, o yönetmelikle direksiyon sınav sürelerinin uzatıldığını, geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavlarının 2013 yönetmeliğinden sonra ilk etapta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldığını açıkladı.

Yeni yıl ile birlikte gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili hazırlık içerisinde olunduğunu söyleyen Tekin, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini belirtti.

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