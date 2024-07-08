Ehliyet Sınavlarını Bir Türlü Geçemeyenlere Müjde: Kurallar Değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü adayları için ehliyet alma sürecini yenileme kararı aldı. Bu kapsamda, kurumun ehliyet alma sürecini kolaylaştırırken kontrolleri de sıkılaştıracak yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalıştığı belirtildi. Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu yeni yönetmelik tam olarak neleri değiştirecek?

Ehliyet Almak Artık Daha Kolay Olacak

Kamu Son Haber tarafından paylaşılan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yönetmelikle direksiyon sınav süresini 40 dakikaya çıkaracak. Bu sayede adayın komisyon tarafından daha iyi değerlendirilmesi sağlanacak. Öte yandan, başkalarının yerine sınava girilmesi gibi usulsüzlükler, sınavda yapılacak kimlik doğrulamasıyla önlenecek.

Sürücü adaylarının belki de en çok sevineceği değişiklik, "paralel" ve "L" park gibi manevralar için verilecek ikinci deneme hakkı olacak. Mevcut düzende park kategorisinde başarısız olunması sınavın sonlanmasına neden oluyor. Ancak yeni taslağın yürürlüğe girmesiyle adaylar ilkinde başarısız olsalar bile sınavları sonlanmayacak ve ikinci haklarını kullanabilecekler.

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